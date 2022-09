Slimani, performant et populaire malgré une célébration « maladroite »

Islam Slimani a, certes, fait une célébration maladroite après avoir marqué l’unique but de la victoire lors du match amical face à la Guinée. Si nombreux sont ceux qui ont ouvertement contesté l’attitude du joueur, certains sont unanimes à dire que c’est légitime de sa part puisqu’il ne cesse d’affoler les statistiques avec la sélection nationale.

Ayant débuté le match amical face à la Guinée à partir du banc des remplaçants, Islam Slimani a été incorporé à la 72’ à la place d’Andy Delort. Huit minutes seulement après son entrée, il a réussi à débloquer la situation, en étant l’auteur de l’unique but de la victoire.

Aux anges après avoir renoué avec les filets après plusieurs matchs de disette, sa célébration a suscité polémique. En effet, il a lâché : « Je suis un boss », avec un langage jugé inapproprié. Visiblement, il a fait allusion à la presse qu’il l’a sévèrement critiqué après s’être abstenu de faire des déclarations à l’aéroport d’Alger à son arrivée.

Il faut dire que nombreux sont ceux qui ont contesté la célébration de l’attaquant de la sélection nationale. Ils sont unanimes à dire qu’il ne devait pas se comporter de la sorte. A 34 ans et chevronné, il aurait dû donner un bon exemple, d’autant plus qu’il s’agit d’un joueur qui évolue encore en haut niveau.

« Super Slim » ne cesse d’affoler les statistiques

Mais pour certains, l’attitude de « Super Slim » est « cautionnable ». La raison est simple et claire ; ses statistiques avec la sélection nationale plaident largement en sa faveur. Mieux, il demeure le joueur le plus performant.

Déjà meilleur buteur de l’histoire de la sélection national, son but de vendredi dernier dans les filets guinéens lui a permit d’augmenter son compteur à 41 unités. Il est encore capable à en inscrire d’autres lors des prochaines échéances. Autrement dit, il pourrait placer la barre des meilleurs buteurs des Verts au dessus de 50 buts. Un record qui sera difficile à battre pour les futurs attaquants, selon plusieurs observateurs.

Mieux encore, l’attaquant du Stade Brestois ne cesse d’affoler les statistiques. Premier buteur de la sélection nationale au nouveau stade d’Oran, Miloud Hadefi, il devient le 2e joueur de l’EN à avoir marqué un but à 34 ans après Rafik Saifi. On s’attend à ce qu’il batte ce nouveau record dans les prochains rendez-vous, devant, peut-être, le premier Fennec à avoir marquer un but à l’âge de 35 ans l’année prochaine.

De quoi donner de « légitimité » à sa célébration du but inscrit vendredi dernier face à la Guinée.