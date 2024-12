Slimani nargue le CRB durant ses vacances et cherche un nouveau club

Rien ne va entre Islam Slimani et le CR Bélouizdad. Au moment où son équipe est en pleine compétition, l’attaquant international se trouve à l’étranger. De quoi susciter les spéculations sur un éventuel transfert dans un club européen.

En manque d’offres concrètes en Europe ou encore au Golfe, Islam Slimani était revenu en championnat algérien l’été dernier. Sans surprise, il a choisi le club du cœur, le CR Bélouizdad, pour rebondir.

Jusqu’à preuve du contraire, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie a raté son retour. Avec trois buts seulement, ses performances sont loin d’être convaincantes. Il y a une dizaine de jours, le joueur est au cœur d’une grande polémique.

Après avoir raté des séances d’entrainement, il a fait l’impasse sur le voyage avec son équipe pour le Caire pour aller défier Al-Ahly SC, où ses coéquipiers se sont fait humilier, en s’inclinant sur un score sans appel de six buts à un. Avant le départ pour la capitale égyptienne, l’entraineur Abdelkader Amrani a révélé, lors de son intervention sur la radio nationale, qu’il existe bel et bien « un cas Slimani », sans pour autant donner plus de détails.

Selon des indiscrétions, l’attaquant de 36 ans ne serait pas satisfait de sa situation de remplaçant, lui qui aurait reçu des garanties de la direction, lors des négociations avant de signer son contrat, pour jouer titulaire durant toute la saison. Et pour exprimer son mécontentement, il a boudé son équipe.

Et comme l’affaire a fait plus de bruit, la direction bélouizdadi a tenté d’éteindre la polémique. Elle a publié une photo de Slimani à l’entrainement, comme si rien n’était.

Slimani, destination la Suisse pour rebondir ?

Ce matin, « SuperSlim » a publié des storys sur Instagram dans une station de ski. On ne sait pas dans quel pays, mais cela montre que le joueur est actuellement à l’étranger.

Le moins que l’on puisse dire, est que la récente publication de Slimani a ravivé la polémique. A-t-il été autorisé par le club à se rendre à l’étranger ? C’est loin d’être envisageable, étant donné que le CRB, tout comme les autres clubs de Ligue 1, est en pleine compétition.

Il faut dire aussi que cela a suscité les spéculations si le joueur est allé négocier avec un courtisan. Annoncé de retour en Europe cet hiver, Islam Slimani, aurait des touches en Suisse, un pays réputé pour ses somptueuses stations de ski. Dans tous les cas de figure, tout sera plus clair dans les heures à venir. Affaire à suivre…