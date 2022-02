Slimani marque son retour avec Sporting: bonne nouvelle pour Belmadi ?

Le rôle de joker attribué à Islam Slimani semble être sa nouvelle mission après son retour au Portugal. L’international algérien n’a entamé aucun match pour l’instant en étant sur le 11 du départ. Néanmoins, les sorties de banc du Fennec commencent à lui réussir. Le Sporting Lisbonne recevait hier le club de Estoril qui ponte à la 7ᵉ place de la Liga Portugal.

Les coéquipiers d’Islam Slimani n’avaient d’yeux que pour la victoire qui leur offre les 3 points afin de rattraper le leader FC Porto. Alors que son équipe menait au score (1-0), l’attaquant algérien signait sa 4ᵉ apparition à la 70ᵉ minute sur un terrain qu’il connait par cœur. Slimani n’a eu besoin que de 11 minutes pour dénoter son entrée en offrant la passe décisive du 3ᵉ but à son coéquipier espagnol Pablo Sarabia qui a scellé le score de la rencontre. Cette précieuse victoire (3-0) à domicile permet aux Lions de Lisbonne de conforter leur place de dauphin et d’être sur talons du premier du championnat.

Slimani, pas encore titulaire ?

À 33 ans, le buteur historique de l’équipe d’Algérie ne cesse de faire parler son talent. Véritable renard de surface, son flair pour le but ne démunit pas. Malgré des difficultés à se faire une place de titulaire au sein de son équipe, Islam Slimani ne se décourage pas. Grand bosseur et résiliant, l’attaquant algérien fait preuve d’abnégation et met toute son énergie au service de l’équipe.

L’entraîneur du Sporting CP a évoqué les raisons pour lesquelles le club de la capitale portugaise a fait revenir l’attaquant des verts « Slimani est important, certains matchs nécessitent ce profil » dit-il en conférence de presse. Avant d’expliquer que « il est prêt à aider l’équipe et nous avons besoin d’un attaquant comme Slimani » ajoute-t-il.

L’entraîneur Ruben Amorim a également donné une indication sur son plan de jeu « notre plan n’est pas seulement pour aujourd’hui, nous envisageons un bel avenir pour le club » a déclaré l’entraîneur portugais. Ce dernier aveu semble indiquer que Slimani fait partie des plans de son entraîneur malgré un temps de jeu peu conséquent pour l’instant.

Une bonne nouvelle pour les verts ?

Slimani qui refuse de quitter les terrains de l’Europe, est actuellement dans une phase de reconquête. Les prestations affichées avec l’équipe d’Algérie n’ont pas pu dissuader l’ancien joueur du CRB à mettre un terme à sa carrière. Lui est connu pour son amour pour le maillot des verts, il envisage de faire table rase et revenir à son meilleur niveau pour aider les hommes de Djamel Belmadi à relever le défi et battre le Cameroun.