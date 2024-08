Slimani libéré par KV Mechelen, son entraineur explique les raisons

Islam Slimani ne restera pas au KV Mechelen et quitte le club après une courte expérience de six mois. L’entraineur de la formation belge explique le départ de l’international algérien pour deux raisons.

Après un court passage au Brésil avec Coritiba, Islam Slimani était revenu en championnat belge lors du dernier mercato hivernal pour rebondir. Il avait opté pour KV Mechelen et a été l’auteur d’un parcours mi-figue mi-raisin, avec 3 buts et 4 passes décisives en 13 matchs.

Certes, l’attaquant de 36 ans n’a pas déçu lors de la deuxième moitié de la saison écoulée, mais il n’a pas été conservé dans l’effectif qui représentera le club lors du prochain exercice. L’entraineur de la formation belge, Besnik Hasi, explique que l’international algérien a été libéré pour deux raisons précises.

« Slimani a joué de bons matchs, mais deux problèmes sont survenus. À 36 ans, il ne pouvait plus supporter l’intensité avec laquelle nous jouions et en plus, Islam voulait être le patron qui était toujours dans l’équipe. Ce n’était plus possible. Nos bons joueurs au milieu de terrain, Schoofs, Hairemans et Mrabti, ont besoin de joueurs rapides, qui prennent la profondeur », a-t-il expliqué.

Où va rebondir Slimani ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, c’est le flou total concernant la future destination d’Islam Slimani. En effet, aucune information n’a filtré quant au prochain point de chute du joueur. À 36 ans, on ne sait pas s’il va rester en Europe, ou bien, il ira au Golfe pour terminer sa carrière, comme est le cas des footballeurs avant de raccrocher.

Bien qu’une piste vers l’AJ Auxerre en France ait été évoquée il y a quelques semaines, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie pourrait bien, comme à son habitude, maintenir le suspense jusqu’aux toutes dernières heures du mercato.