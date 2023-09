Slimani inscrit son premier but au Brésil et continue d’écrire sa belle histoire

Le buteur historique de l’équipe d’Algérie, Islam Slimani, a ouvert son compte dans le championnat brésilien hier.

En effet, à l’occasion du déplacement de son équipe, Coritiba, sur la pelouse de Sao Paolo, l’attaquant algérien, Islam Slimani, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Devenant le premier buteur algérien du championnat brésilien, Slimani continue d’écrire sa belle histoire footballistique.

Alors que son équipe avait encaissé le premier but de la rencontre, Slimani a remis le compteur à zéro en égalisant au bout du temps additionnel de la première période.

Or, ce but n’a pas profité aux siens puisque l’équipe hôte a repris son avantage en inscrivant le second but. Après cette autre défaite de Coritiba, l’équipe verde peine à quitter la dernière place du championnat.

🚨GOAAAAAAAAAAAAAAAAL DE SLIMANI AVEC CORITIBA !⚽️ pic.twitter.com/aMpc01oB3X — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 27, 2023

Le président de la FIFA félicite le nouveau président de la FAF

Dans une lettre adressée au nouveau président de la Fédération algérienne de football, le présent de la FIFA, Giani Infantino, a félicité Walid Sadi après son élection à la tête de l’instance footballistique algérienne.

« C’est avec plaisir que je vous écris aujourd’hui, afin de vous présenter mes plus sincères félicitations pour votre récente élection à la Présidence de la Fédération Algérienne de Football. Vos connaissances, votre leadership et votre expérience auront sans aucun doute un impact sur le développement de notre beau jeu dans votre pays », dit Infantino.

En outre, le président de la FIFA a dit, « Convaincu du potentiel du football en Algérie, vous pouvez compter sur mon soutien personnel et sur l’aide de la FIFA pour atteindre cet objectif. Les portes de la FIFA vous seront toujours ouvertes si vous désirez discuter de notre sport, de son développement et de la promotion de ses valeurs », lit-on.

« En espérant vous rencontrer bientôt, je vous adresse, cher Président, mes meilleurs vœux de bonne santé, ainsi qu’à votre famille, vos amis et vos proches », ajoute le président de l’instance de Zurich.