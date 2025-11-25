Slimani : du 1,5 milliard au CRB à un revenu dérisoire au CFR Cluj

Islam Slimani aurait pu choisir l’eldorado du Golfe l’été passé, une destination particulièrement prisée par les joueurs en fin de parcours, séduits à la fois par le confort de vie et par des salaires très élevés. Mais il a préviligie le volet sportif, en poursuivant son aventure en Europe, quitte à renoncer à des revenus nettement supérieurs. Ce choix témoigne de sa détermination à rester compétitif au plus haut niveau.

Contrairement à ce que son statut pourrait laisser croire, Slimani ne figure même pas parmi les mieux payés du vestiaire du CFR Cluj. Le président du club roumain, Iuliu Mureșan, a d’ailleurs tenu à le souligner : lorsque l’attaquant a accepté l’offre de Cluj, « il ne pensait pas à l’argent, mais surtout à l’opportunité de retrouver du temps de jeu pour réintégrer la sélection algérienne, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 ». Le premier homme au club roumain ajoute que l’ancien joueur du Sporting et de l’AS Monaco reste pleinement engagé : « Il est très positif, motivé et toujours prêt. À chaque fois qu’on fait appel à lui, il apporte quelque chose. À l’entraînement, il est irréprochable, il travaille dur et progresse physiquement. Son expérience et sa maîtrise technique sont évidentes. Il a gagné le respect du groupe. »

Mureșan a également révélé un détail surprenant concernant sa rémunération : « Slimani toucherait environ 5 000 euros par mois, un salaire extrêmement bas pour un joueur de son calibre. Les coûts sont minimes avec lui. Il n’est clairement pas venu pour l’argent », affirme-t-il, cité par Fanatik. Une situation qui contraste fortement avec son passage au CR Belouizdad la saison dernière, où il bénéficiait d’un salaire bien plus important. Cette aventure avait toutefois tourné court après six mois compliqués, marqués par un manque de temps de jeu.

SuperSlim souhaiterait quitter le club roumain

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Slimani envisagerait un départ lors du prochain mercato, deux mois seulement après son arrivée en Roumanie. Selon le média roumain « Gazeta Sporturilor », l’attaquant demeure frustré par son faible temps de jeu et par le fait qu’il n’a toujours pas gagné la pleine confiance de l’entraîneur Daniel Pancu. Cependant, le CFR Cluj ne voudrait pas se séparer de lui, persuadé qu’il peut encore apporter beaucoup à l’équipe.

Slimani, de son côté, espérait profiter de ce passage en Roumanie pour retrouver sa meilleure forme, lui qui ne désespère toujours pas de jouer la Coupe du monde 2026, une compétition que l’Algérie a déjà validée. Son avenir immédiat reste donc en suspens, entre ambition sportive et réalité du terrain.

