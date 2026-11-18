Le président de la République a présidé ce mercredi 18 novembre une réunion de travail consacrée à l’installation de Slimane Hachi à la tête de l’Agence nationale d’archéologie. Il a confirmé cette nomination par communiqué, scellant ainsi la naissance opérationnelle d’une institution annoncée depuis plusieurs mois.

Cette prise de fonction marque l’aboutissement d’un processus engagé au printemps. Le chef de l’État avait en effet ordonné la création de cette structure patrimoniale lors d’un Conseil des ministres tenu en juin, en réclamant une véritable refondation scientifique des fouilles menées sur le territoire national.

L’Agence nationale d’archéologie rattachée directement à la Présidence

Le cadre juridique de l’organisme a été fixé par le décret présidentiel n° 26-352 du 4 novembre 2026, paru dans le numéro 78 du Journal officiel. L’agence y est définie comme un établissement public à caractère industriel et commercial, disposant de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie de gestion financière.

Le choix de la tutelle en dit long sur l’importance du dossier. Plutôt que de dépendre d’un département ministériel classique, la nouvelle entité relève directement de la Présidence de la République. Ce positionnement institutionnel lui confère un poids administratif considérable face aux autres acteurs du secteur.

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Les missions de la nouvelle institution archéologique

Le texte réglementaire attribue à l’agence un spectre d’intervention particulièrement large. Elle assume des fonctions de veille, d’orientation, d’expertise, mais aussi de coordination et d’exécution sur l’ensemble des questions touchant aux antiquités et aux vestiges historiques.

En lien avec les départements concernés, la structure élabore les bases de la politique nationale d’archéologie, toutes périodes historiques confondues. Son rôle ne s’arrête pas à la conception : elle doit également s’assurer que ces orientations se traduisent concrètement sur le terrain, chantier après chantier.

Il s’agit là d’un changement d’échelle. Jusqu’ici, la gestion des sites restait fragmentée entre plusieurs intervenants, avec des résultats inégaux. Un interlocuteur unique disposant de l’autonomie financière devrait fluidifier la chaîne de décision.

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Slimane Hachi face au chantier de la recherche scientifique

Les équipes placées sous l’autorité de Slimane Hachi auront la charge de concevoir et d’encadrer les programmes de conservation et de restauration. S’y ajoutent la protection des sites, la recherche scientifique et un volet pédagogique destiné à rapprocher le grand public de son héritage millénaire.

Autre priorité affichée : dresser un inventaire précis des richesses enfouies. L’agence doit délimiter l’étendue et les particularités du patrimoine archéologique dans chaque région, afin de le documenter, de le sécuriser et d’en tirer une valeur durable. La question de la protection foncière reste sensible, comme l’illustrent les débats autour des biens privés visés par l’expropriation à la Casbah d’Alger.

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De la préhistoire saharienne aux cités romaines, en passant par les vestiges numides, phéniciens et ottomans, le sous-sol algérien recèle des strates considérables. Beaucoup demeurent inexploitées, faute de moyens coordonnés et de programmes de fouilles continus.

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