Škoda en Algérie : Ghrieb évoque un partenariat industriel avec SETRAM

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a souligné que les relations économiques entre l’Algérie et la République tchèque ont connu une dynamique croissante ces dernières années.

Cette dynamique s’est traduite par l’organisation de nombreuses rencontres et manifestations économiques ayant réuni des hommes d’affaires des deux pays, précisant que le forum d’affaires tenu en février 2025 a constitué une étape clé dans le renforcement de la coopération bilatérale.

S’exprimant ce lundi à l’ouverture du Forum d’affaires algéro-tchèque à l’hôtel El-Aurassi, Sifi Ghrieb a expliqué que les réunions précédentes ont abouti à la signature de plusieurs accords de coopération.

Parmi eux figurent un protocole d’accord entre la société Zetor Tractors et l’unité Unia DZ, spécialisée dans la production de matériel agricole en Algérie, ainsi qu’un accord entre la firme SVCS Process Innovation et le Centre de développement des technologies avancées (CDTA).

Vers une industrie locale du transport et du secteur minier

Dans ce même contexte, le Premier ministre a exprimé son souhait de voir les projets de coopération en cours entre Škoda Transportation et la société SETRAM s’aboutir par l’établissement d’un partenariat industriel et d’investissement exemplaire dans le domaine de la fabrication d’équipements de transport en Algérie, afin d’appuyer les capacités industrielles nationales et de renforcer les opportunités d’investissement conjoint.

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Il a également évoqué les contacts en cours pour explorer les opportunités de participation des entreprises tchèques aux efforts de modernisation du secteur minier, en vue d’augmenter son rendement et de renforcer sa compétitivité.

Un cadre institutionnel pour dynamiser les échanges

Concernant les perspectives de coopération économique, Sifi Ghrieb a mis en avant l’importance du protocole d’accord signé entre la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) et la Chambre de commerce de la République tchèque relatif à la création d’un conseil d’affaires algéro-tchèque.

Il a qualifié cette initiative d’étape essentielle vers la mise en place d’un cadre institutionnel facilitant la communication entre les opérateurs économiques et soutenant la création de partenariats productifs et durables.

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En conclusion, le Premier ministre a affirmé que l’intensité croissante des échanges entre les hommes d’affaires algériens et tchèques traduit la volonté des dirigeants des deux pays de consolider la coopération économique et de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, en phase avec les potentialités existantes et les opportunités de complémentarité dont regorgent les deux économies.