Skikda : un nouveau drame routier fait plusieurs victimes

5 morts et. personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées dans un accident de la circulation à Skikda

Les accidents de la route sont très fréquents et les autorités comptabilisent de plus en plus d’événements tragiques en Algérie. Même si les voitures, ou véhicules de petit gabarit sont le plus souvent concernés, les bus ou camions quant à eux causent beaucoup de dégâts.

Cette fois-ci c’est la wilaya de Skikda qui est affectée par un incident survenu ce matin, vendredi 19 août 2022 à 08h28. Les unités de la protection civile de la même wilaya sont intervenues dans le cadre d’un accident de la route.

Un bus s’est renversé sur une pente, sur la route de Oued Bîbi, dans la commune de Tamalous. Ce même bus transportait des passagers dont cinq ( 05 ) sont décédés et dix-sept ( 17 ) sont blessés.

L’ensemble des blessés ont été transportés vers un hôpital, afin qu’ils puissent avoir droit aux soins nécessaires.

Bouira : 14 blessés lors d’un carambolage

Il y a une semaine, soir le 12 août 2022, la wilaya de Bouira a elle aussi dû faire face à un accident de la route vers les coups de huit heures du matin.

La direction de la protection civile avait relevé par le biais d’un communiqué les détails de cet événement.

C’est sur l’autoroute Est-Ouest que trois camions et un bus ont été au cœur d’une collision.

Les autorités compétentes n’ont signalé aucun décès. Néanmoins, quatorze personnes âgées entre 9 et 60 ans ont été blessées. Celles-ci ont été transportées vers l’hôpital Lakhdaria pour recevoir l’aide nécessaire.