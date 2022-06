Skikda : un décès suite aux incendies de ce 14 juin

L’été 2021 a été marqué par les incendies qui se sont déclenchés dans plusieurs wilayas du pays, et ont d’ailleurs causé la mort de nombreuses personnes, et la destruction de plusieurs milliers d’hectares dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira, Ain Defla, El Kala… C’était un mois d’août qui restera graver dans la mémoire de tous.

Les services de la protection civile ont annoncé hier, le 14 juin 2022 à travers leur page officiel qu’ils ont dû intervenir pour éteindre des incendies dans diverses forêts de la wilaya de Skikda. Les incendies ont touché plusieurs localité de la wilaya de Skikda notamment Oued Medini, Boulegroud, Bessi et Boukaa.

L’opération d’extinction des incendies a été effectuée avec l’aide de l’équipe aérienne de la protection civile ainsi que les services de lutte contre les incendies de forêt et les cultures agricoles de la Wilaya de Skikda, Constantine et Guelma.

Skikda : un mort dans un incendie de forêt dans la commune de Remdane Djamel

Lors du déclenchement des incendies dans la forêt de Skikda hier le 14 juin 2021, un jeune âgé de 40 ans a été tué, suite à l’inhalation de la fumée. La victime est native d’un village nommé « Zaytouna » de la commune Remdane Djamel à Skikda.

Selon les informations reçues, la victime (N, A, A) a essayé d’éteindre le feu avec l’aide de ses voisins afin d’éviter que les flammes n’atteignent sa maison et sa propriété, mais la fumée a malheureusement causé la mort de ce jeune.

On rappelle que le Directeur général des Forêts, a révélé dernièrement qu’ils allaient procéder à l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour lutter contre les incendies de forêt, en invitant les citoyens et l’association à coordonner avec la protection civile pour protéger les richesses forestières et d’éviter de revivre le même scénario de l’été 2021 qui a causé plusieurs pertes matérielles et humaines.