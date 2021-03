Skikda : Un crime effroyable secoue la ville de Collo

La ville de Collo, dans la wilaya de Skikda, a été témoin d’un violent meurtre d’une personne quinquagénaire, créant un état de peur dans la ville.

La commune, située dans le Nord-Est de l’Algérie a enregistré hier, un meurtre dont la victime est un homme ayant la cinquantaine d’années. Bien que l’identité du meurtrier demeure actuellement inconnue, l’arme du crime l’est beaucoup moins, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’une faucille.

D’après les sources locales, cet acte criminel s’est déroulé au niveau de la cité des 700 logements à Collo. En effet, ce qui a débuté comme un violent accrochage physique entre la victime et le criminel, âgé d’une trentaine d’années, s’est rapidement transformé en meurtre, après que la personne quinquagénaire ait reçu un coup de faucille au niveau de son abdomen.

Les services locaux de la Protection civile se sont rendus sur les lieux du crime afin de procéder à l’évacuation de l’individu, gravement blessé, en direction des services des urgences les plus proches. Toutefois, ce dernier n’a pas survécu à ses blessures.

La relation liant l’assassin et la victime ainsi que l’origine de cette altercation jusqu’à présent inconnues, une enquête a été ouverte par les éléments de la Police, dans le but d’en savoir davantage sur les motifs et les circonstances ayant mené à cet acte criminel, et de lever le voile sur cette affaire.

Une femme déterrée de sa propre tombe à Souk Ahras

D’après un communiqué du tribunal de Souk Ahras rendu public hier, une femme a été sortie de sa tombe dans cette wilaya. Les auteurs du crime, encore inconnus, font l’objet d’une série d’enquêtes menées par les éléments de la Police dont le but est de découvrir les circonstances et les raisons qui ont causé cet acte.

À noter que le Procureur s’est rendu personnellement sur le lieu en question, accompagné d’une expertise en médecine légale et des agents de la Police scientifique.