Skikda : mystérieux décès d’un couple 24 heures après leur mariage

Les crimes deviennent de plus en plus courant dans notre société, tous les jours ou presque, des familles sont endeuillés, et perdent des personnes chères.

Le quartier de Diyar Ezzitoune, rattaché administrativement à la municipalité d’Azzaba dans la wilaya de Skikda, a été secouée ce dimanche midi, lorsque les corps de deux mariés ont été retrouvés à l’intérieur de leur maison familiale.

Selon les informations diffusées par Ennahar, les deux jeunes mariés, venaient tout juste de célébrer leur mariage, en effet, les deux mariés l’étaient depuis à peine 24 heures. Leurs cadavres ont été retrouvés par des membres de leur famille.

Aucun détail sur cet incident n’a encore été avancé

A la suite de la découverte des corps sans vie des deux jeunes mariés, les autorités compétentes ont été dépêchées sur place. Où les deux corps ont été transférés au service mortuaire de l’établissement hospitalier, Mohammed Danden, à Azzaba, par les éléments de l’unité secondaire de la protection civile.

Entre-temps, les services de sécurité régionalement compétents ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances de l’incident, qui a secoué tout le quartier.

Aucune informations n’a été donné sur les circonstances de ce drame, ni si ce dernier est un crime ou autre.