Skikda – Marseille : Algérie Ferries annonce une modification du programme à cette date

En pleine saison estivale, période de forte affluence pour les voyages maritimes, Algérie Ferries a récemment annoncé des ajustements significatifs à son programme de traversées entre l’Algérie et la France. Ainsi, ces modifications touchent plusieurs trajets programmés pour le mois d’août, affectant ainsi les plans de nombreux passagers qui comptaient sur ces services pour leurs vacances ou leurs déplacements.

Algérie Ferries informe ses passagers d’un changement important concernant la traversée Skikda-Marseille.

Initialement prévue pour le 19 août, cette traversée a été réorientée vers Annaba. Le nouveau départ aura lieu le 20 août à 19h00 à bord du navire Algérie 2.

La société présente alors ses excuses aux passagers pour cette modification inattendue et reconnaît les désagréments que cela peut occasionner. Algérie Ferries s’engage alors à fournir toute l’assistance nécessaire pour minimiser l’impact de ce changement sur les plans de voyage de ses clients.

Oran – Marseille : report de la traversée du 17 août

En parallèle, une autre traversée a elle aussi été reportée. Algérie Ferrie a annoncé ce report via une publication effectuée sur la page Facebook de la compagnie. La traversée Oran-Marseille, programmée pour le 17 août, a été reportée au 18 août à 16h00.

Les passagers concernés effectueront donc leur voyage à bord du navire Algérie 2. De plus, la traversée Marseille-Skikda, prévue le 18 août, est maintenant reprogrammée pour Annaba le 19 août à 20h00.

Algérie Ferries a donc exprimé ses regrets pour ces ajustements de dernière minute et s’excuse auprès des passagers pour tout désagrément. La société assure qu’elle fait tout son possible pour garantir la qualité et la sécurité de ses services tout en répondant aux besoins de ses clients.