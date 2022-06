Skikda : le bilan des victimes des incendies s’alourdit

Après les incendies qui ont causé plusieurs pertes humaines et matérielles durant l’été 2021 dans plusieurs wilayas du pays, le 15 juin 2022, la wilaya de Skikda a également fait face à plusieurs incendies meurtriers.

Selon la Radio nationale, des incendies se sont déclenchés dans la wilaya de Skikda, causant la mort de deux personnes âgées de 48 ans et 68 ans. Les services de la protection civile sont intervenus pour maîtriser le feu, mais ils n’ont malheureusement pas réussi à sauver les deux victimes.

La première victime est âgée de 68 ans a perdu la vie dans sa ferme, se situant à Bissi dans la commune de Beni Bachir dans le sud de la wilaya de Skikda. Cette dernière a été encerclée par les flammes et à perdu connaissance à cause de la fumée. Le corps de la victime a été récupéré par les services de la protection civile et transféré à la morgue de l’hôpital de la wilaya de Skikda.

Pour ce qui est de la seconde victime, elle est âgée de 48 ans et se trouvait dans la ferme de Boukerma Smaïl dans la daïra de Ramdane Djamel au moment où l’incendie s’est déclaré. Elle s’est portée volontaire pour combattre les flammes dans ce champ de blé, mais elle a perdu connaissance à cause de l’inhalation de la fumée de cet incendie. Les services de protection civile l’ont transporté à la polyclinique de cette même Daira ou elle a perdu la vie.

Le soir même où l’incendie s’est déclaré, le wali de Skikda, Mme Houria Meddahi, s’était rendue à la polyclinique de Djamel Ramdane pour présenter les condoléances à la famille de la victime. Elle était accompagnée par l’inspecteur général de wilaya, le directeur de wilaya de la Protection civile et le chef de la daïra de Ramdane Djamel.

Skikda : 7 incendies déclarés dans plusieurs fermes et forêts

Les services de la protection civile ont annoncé que 7 incendies ont été enregistrés, ce mardi 14 juin 2022 à travers toute la wilaya de Skikda notamment la forêt de Bissi, la ferme Boukerma Smaïl, à Bougaâ dans la daïra d’El Hadaïek, Dem El Bagrat à Ben Azouz et dans le village Ahmed Salem à Tamalous.

Selon Mme Meddahi, Wali de Skikda, l’équipe aérienne de la protection civile ainsi que ses services de lutte contre les incendies de forêt et les cultures agricoles de la Wilaya de Skikda, Constantine et Guelma sont intervenus pour éteindre les incendies, en plus des services de l’Armée Populaire qui ont été au rendez-vous afin de fournir les moyens nécessaires.

Enfin, selon les informations avancées par le colonel Nait Brahim de la Protection civile à la Radio algérienne, 323 incendies ont été enregistrés à travers de nombreuses wilayas du pays depuis le mardi 14 juin 2022.