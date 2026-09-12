Skikda : Exportation de près de 19 000 tonnes de ces matériaux vers l’Italie et la Libye

Une opération d’envergure a été menée en fin de semaine au niveau de l’Entreprise Portuaire de Skikda (EPS), marquée par le chargement de près de 19 000 tonnes de ciment et de clinker à destination de l’Italie et de la Libye.

Dans une déclaration accordée ce samedi à l’APS, le directeur commercial de l’entreprise, a précisé que ces opérations se déroulent de manière simultanée et à un rythme soutenu à travers les quais 4, 8 et 11 du port commercial, pour un volume total de cargaisons atteignant 18 950 tonnes.

Dans le détail, le quai n°4 enregistre le chargement du navire Mustin avec 4 600 tonnes de ciment conditionné en « big bags » à destination de l’Italie.

Au niveau du quai n°8, le navire MV Yaba a entamé le chargement de 6 750 tonnes de clinker, également destinées au marché italien. Enfin, le navire Princess Anna est à quai au poste n°11 pour l’embarquement d’une cargaison massive de 7 600 tonnes de ciment en vrac à destination de la Libye.

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Selon le directeur, ces opérations s’inscrivent pleinement dans le cadre du « dynamisme des exportations nationales hors hydrocarbures et du renforcement de l’activité logistique du port ».

Elles témoignent, a-t-il souligné, de la diversité des modes de conditionnement des matériaux de construction, tout comme de la capacité de traitement simultané et de la réactivité de la plateforme portuaire de Skikda sur plusieurs postes à quai.

Prouesse logistique : Manutention réussie d’un colis lourd de 132 tonnes

Par ailleurs, l’infrastructure portuaire a relevé un défi majeur la semaine dernière au niveau du quai mixte du nouveau port pétrolier.

Il s’agit d’une opération logistique d’exception portant sur le déchargement de plusieurs colis lourds de dimensions et de poids exceptionnels.

Parmi eux figure une turbine imposante de 132 tonnes et de 43 mètres de long, acheminée à bord d’un navire en provenance de Corée du Sud.

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Le responsable a tenu à souligner que cette intervention a été exécutée « avec un professionnalisme rigoureux et une haute précision ».

À cette fin, l’Entreprise Portuaire de Skikda a mobilisé l’ensemble des moyens matériels et humains requis pour garantir la fluidité des opérations, s’appuyant sur des infrastructures modernes qui positionnent désormais le port comme un point névralgique pour la réception et la manutention des équipements industriels les plus complexes, destinés aux grands projets énergétiques et industriels du pays.