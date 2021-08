Skikda : échauffourée avec la police lors d’une fête de mariage

Malgré la situation inquiétante qui règne actuellement dans le pays, certains citoyens inconscients et irresponsables ont osé mettre la vie d’autrui en danger.

En effet, Les éléments de la police sont intervenus vendredi passé pour arrêter un cortège de mariage dans la commune d’El harrouche au sud de Skikda. En application du décret interdisant tout regroupement dont les réunions de familles et les fêtes de mariages, la police au niveau de cette commune a décidé de mettre fin a ce scandale.

Cependant, les organisateurs de la fête de mariage dont les parents des deux mariés se sont révolté contre la décision de la police qui a exhorté d’arrêter immédiatement la fête tout en notifiant une infraction à l’encontre de la famille du marié. Cette dernière a essayé de justifier leurs refus d’obtempérer à cause des frais déboursés pour l’organisation de la fête.

Face à cette situation, des altercations ont eu lieu entre les organisateurs du mariage et la police qui a sommé les invités de quitter les lieux. Cependant, l’entêtement de ces derniers a nécessité le soutien de la brigade de recherche et d’intervention.

Inconscience au temps de la covid

Au moment où les spécialistes et les médecins tirent la sonnette d’alarme, certains citoyens insouciants ignorent encore les appels au respect du protocole sanitaire et des mesures préventives. Ainsi, ce ne sont pas les décisions et arrêtés interdisant les rassemblements et les regroupements qui manquent.

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et la situation catastrophique que subissent les hôpitaux, cette catégorie de la société n’a pas peur de contracter le virus et continue de fêter différents évènements dans des lieux fermés favorisant la contagion et la contamination.