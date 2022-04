Skikda : des milliards et lingots d’or découverts dans une résidence

Certaines affaires criminelles font état de plusieurs milliards de dinars souvent liées à des activités très douteuses qui font réagir les autorités. C’est le cas pour cette perquisition, effectuée par la gendarmerie nationale de la wilaya de Anna lors de laquelle ils ont retrouvé plusieurs milliards de centimes. En effet, les autorités ont débarqué dans la résidence d’une homme d’affaires déjà connu pour ses conflits judiciaires, possesseur de plusieurs biens à Skikda dont une minoterie, des sablières à El Tarf et diverses promotions immobilières.

Le procureur près le tribunal d’El Hadjar avait émis un mandat de perquisition qui a permis à la gendarmerie d’accéder légalement au domicile du suspect suite à plusieurs convocations sans réponse. Elle y a retrouvé des liquidités, soit Treize milliards de centimes en billet de 2000 DA, trois milliards de centimes en billets de 1000 DA et plusieurs liasses de 500 DA. De l’argent en devise ( 36 000 euros ) a aussi été découvert sur les lieux ainsi que quelques lingots d’or.

Un perquisition a aussi été faite à sa minoterie ( AGB Yagout ), et au sein de ses autres biens, où les autorités ont pu récupérer plusieurs documents mettant en cause des hauts responsables de la justice et des services de sécurité.

Un homme déjà connu des services judiciaires

L’homme âgé de soixante ans est apparemment connu par les services judiciaires. Convoqué à plusieurs reprises, il n’a pas daigné répondre et a pris la fuite sachant qu’il est désigné comme étant influent avec un relationnel très bien ficelé avec d’autres individus du secteur militaire, judiciaire et même administratif.

Sa minoterie , AGB Yagout est d’ailleurs depuis plusieurs mois sur la liste des semouleries suspectes quant au trafic de blé subventionné. En effet, en mai 2021 plusieurs personnes ont manifesté devant la bâtisse afin de dénoncer le trafic de ce produit alimentaire affirmant que l’homme d’affaires cédait cette production “ à un prix supérieur au plafond mis en place par le ministère de l’Agriculture” aux revendeurs des autres wilayas en minimisant la distribution locale et ce malgré une convention validée par la direction des services agricoles.