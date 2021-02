Skikda : Des hauts responsables condamnés à de la prison ferme

Le tribunal de Skikda a rendu aujourd’hui, le verdict dans le procès impliquant plusieurs cadres de la wilaya, poursuivis pour des affaires de corruption.

En effet, le juge près le tribunal de Skikda a condamné dimanche les anciens directeurs de l’Habitat et de l’Agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines (AGRFU) à six (6) ans de prison ferme.

La sœur et la femme d’un parlementaire du parti du Rassemblement national démocratique (RND), également condamnées à trois ans de prison ferme.

Un officier d’état civil à la commune d’Ouled Fayet a également été condamné à deux ans de prison ferme, tandis qu’une peine de six mois d’emprisonnement ferme a été prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire à la direction de l’habitat de la wilaya de Skikda.

Il convient de rappelr que, le procureur de la République près le tribunal de Skikda avait requis une peine de 7 ans à l’encontre des directeurs de l’Habitat et de l’Agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines (AGRFU), et une peine de 5 ans à l’encontre des autres accusés dans l’affaire.