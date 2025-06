Six universités algériennes brillent dans le classement US News

Pour la première fois, six universités algériennes se hissent dans des rangs avancés au sein du prestigieux classement mondial US News Best Global Universities, une référence internationale qui évalue plus de 2250 établissements à travers le globe.

Selon la télévision publique algérienne, l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbés s’illustre en décrochant la première place au niveau national et maghrébin, se positionnant 760e à l’échelle mondiale.

Ce classement repose sur quatre critères rigoureux : la réputation académique, la production scientifique, l’impact des recherches et le degré de collaboration internationale.

Une percée régionale et continentale

Cette reconnaissance ne s’arrête pas là. En effet, l’édition 2025 du classement THE Impact (Times Higher Education), qui mesure l’engagement des universités envers les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, a classé 53 universités algériennes. C’est un record au Maghreb et en Afrique.

Ce classement se distingue par son approche centrée sur l’impact social et économique des établissements universitaires, en évaluant leurs contributions dans des domaines clés : qualité de l’éducation, excellence de la recherche, inclusion sociale, protection de l’environnement et engagement sociétal.

Il met en lumière le rôle des universités dans la lutte contre des défis mondiaux comme la pauvreté, le changement climatique ou les inégalités.

Vers une université innovante et tournée vers l’avenir

Cette avancée académique s’inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser et à professionnaliser l’enseignement supérieur.

Jeudi 19 juin, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a effectué une visite à la plateforme technologique « Systèmes intelligents portables » à Bou Ismaïl (Tipaza).

Le ministre a découvert le premier centre civil en Algérie dédié à la formation de pilotes de drones, ainsi qu’à l’expérimentation et au développement de ces technologies.

Cet espace ultramoderne, rattaché au Centre de recherche en technologies industrielles, est destiné à transférer les innovations scientifiques vers des applications concrètes, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’agriculture, de la surveillance ou encore de la logistique.

Une dynamique de transformation

L’ensemble de ces initiatives démontre une volonté politique affirmée : faire de l’université algérienne un moteur du développement durable et de l’innovation.

La montée en puissance des établissements algériens dans les classements internationaux témoigne des efforts déployés pour valoriser la recherche locale, renforcer les coopérations internationales et connecter le savoir académique aux besoins réels de la société et de l’économie.

Avec ces signaux forts, l’Algérie confirme son ambition de bâtir un système universitaire performant, ancré dans son époque, et résolument tourné vers l’avenir.