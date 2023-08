Six nouveaux pays rejoignent officiellement les BRICS

À l’issue du 15ᵉ sommet des BRICS, tenu en Afrique du Sud, une importante annonce a été faite. En effet, le dernier jour du sommet des BRICS a été marqué par une annonce qui confirme les aspirations de ce nouveau bloc.

Ainsi, l’adhésion de six nouveaux pays a été officialisée. « L’Iran, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis rejoignent les BRICS », déclare le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

« L’adhésion prendra effet à compter du 1ᵉʳ janvier 2024 » ajoute le président de l’Afrique du Sud, l’un des cinq pays fondateur de l’alliance.

À cet effet, le bloc des BRICS compte désormais 11 pays dans ses rangs. « Avec ce sommet, les Brics entament un nouveau chapitre » conclut le président Cyril Ramaphosa lors d’une conférence de presse conjointe des dirigeants du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine.

Plusieurs pays, dont l’Algérie, ont affiché leurs intérêts ou ont formulé leurs demandes de rejoindre les BRICS. Dans cette optique, la question de l’expansion a été à l’ordre du jour de ce 15ᵉ sommet des BRICS.

LIRE AUSSI : Adhésion aux BRICS : voici pourquoi l’Algérie est « qualifiée », selon un expert

En effet, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a indiqué, « Nous nous sommes mis d’accord sur la question de l’expansion. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d’examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS », dit-il sur les ondes de la radio sud-africaine.

LIRE ÉGALEMENT : Ce pays européen facilite l’octroi de la nationalité aux ressortissants étrangers

Le chef de la diplomatie de l’Afrique du Sud a ajouté que, dans ce sens, « les choses s’avancent positivement. »

JUST IN: BRICS leaders agree to expand the alliance, announcement to be made tomorrow. pic.twitter.com/wmfdWV38xI

— BRICS (@BRICSinfo) August 23, 2023