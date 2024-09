Situation sécuritaire au Liban : l’ambassade d’Algérie publie une note importante

L’ambassade d’Algérie au Liban a annoncé qu’elle suit de près la situation sécuritaire dans le pays, et qu’elle est en train d’étudier toutes les mesures à prendre pour garantir la sécurité des ressortissants algériens. Dans un communiqué, elle a tenu à informer les membres de la communauté algérienne résidant au Liban que des évaluations sont en cours et qu’ils seront tenus informés des actions nécessaires, notamment en ce qui concerne l’hébergement et les autres formes de soutien en cas de besoin.

L’ambassade d’Algérie au Liban évalue la situation sécuritaire et rassure la communauté algérienne

La situation actuelle au Liban, marquée par des tensions politiques et des perturbations sociales, a poussé les autorités algériennes à surveiller attentivement l’évolution des événements. L’ambassade a précisé qu’une attention particulière sera portée aux aspects liés à l’accompagnement pour l’hébergement et à l’orientation des membres de la communauté, en fonction des nécessités qui pourraient se présenter.

Cependant, l’ambassade a également précisé qu’il lui est impossible d’héberger les ressortissants dans ses locaux, en raison de contraintes sécuritaires et techniques. Cette décision, bien que dictée par des impératifs de sécurité, n’altère en rien l’engagement de l’ambassade à rester en contact étroit avec la communauté algérienne. Les services consulaires ont ainsi affirmé leur disponibilité pour écouter les préoccupations des Algériens au Liban et apporter l’aide nécessaire dans les limites de leurs moyens.

Ce suivi constant vise à garantir la sécurité et le bien-être des ressortissants algériens face aux incertitudes actuelles, tout en assurant une communication régulière sur l’évolution de la situation. L’ambassade d’Algérie au Liban réaffirme sa solidarité et son soutien à la communauté en cette période délicate.

