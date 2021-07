Situation sanitaire, oxygène et vaccination : Ce qu’a dit Benbouzid

L’Algérie est sur le point de recevoir au moins 6.000 nouveaux concentrateurs d’oxygène, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, ajoutant que la situation épidémiologique est« préoccupante » appelant à « une action forte et calme » pour sortir de la crise avec « le moins de victimes possibles ».

Lors d’une réunion d’évaluation avec les responsables de la santé des wilayas du pays via une visioconférence, Benbouzid a expliqué que le grand problème que connaissent actuellement les hôpitaux algériens est « le manque d’oxygène et non des lits de réanimations », ce qui nécessite, comme il l’a dit, « la coopération entre tous pour résoudre cette crise en rassurant le citoyen loin de l’angoisse et en mettant en évidence les points négatifs. ».

Au passage, le ministre a révélé que le processus d’acquisition des 6 000 condensateurs « n’est pas facile, étant donné la forte demande qui en est faite à travers le monde, notamment de la part des grands pays ».

Le ministre a appelé les responsables de la santé à allouer des hôtels ou d’autres installations ou d’autres installations comme structures de soutien pour recevoir les patients infectés dont les cas n’ont pas besoin de consommer plus de 10 litres d’oxygène comme solution urgente pour prendre en charge les cas difficiles et dangereux à l’intérieur des hôpitaux.

Benbouzid a également révélé avoir contacté les ambassadeurs d’Algérie, d’Italie, de Belgique, d’Allemagne, de France et d’Espagne pour tenter d’acquérir des condensateurs et des générateurs d’oxygène pour les producteurs de cette substance vitale dans ces pays « dès que possible », et dans les plus brefs délais.

Il a ensuite adressé ses remerciements aux professionnels de la santé, médecins, infirmiers et travailleurs, pour les efforts consentis face à la pandémie du nouveau Coronavirus, soulignant l’impératif de la vigilance et du respect rigoureux des mesures préventives.

Pour conclure, le Premier responsable du Secteur a réitéré que la vaccination demeure la seule solution pour éradiquer cette épidémie en accélérant son rythme en urgence, et atteindre ainsi un taux d’immunité collective