Situation sanitaire en Algérie : le constat alarmant du Dr Yousfi

Le chef de service des maladies infectieuses à l’Établissement hospitalier public (EHP) de Boufarik (W. Blida), Dr Mohamed Yousfi, a déclaré vendredi que le nombre de personnes infectées par Coronavirus en Algérie qui n’ont pas ressenti de symptômes est estimé à près de quatre fois les chiffres annoncés.

« Le nombre de personnes infectées par le Coronavirus et n’ayant ressenti aucun symptôme est estimé à quatre fois celui des infections avancées aux bilans, et nous avons besoin de communication et de dialogue entre le citoyen et les responsables pour comprendre la situation épidémiologique », a déclaré Yousfi dans un entretien à la radio de Sétif.

Concernant la réouverture de l’espace aérien, Dr Mohamed Yousfi a déclaré, « Nous ne sommes pas prêts à rouvrir l’espace aérien parce que nous n’avons pas encore atteint un taux avancé de vaccination », a-t-il dit.

Selon lui, la vaccination en Algérie a besoin de plus de rapidité pour remédier aux retards et vacciner une grande partie des citoyens, affirmant que nous sommes encore loin d’obtenir l’immunité collective.

Les quantités réceptionnées en Algérie ne sont pas suffisantes

Selon le Dr Yousfi, « nous avons besoin de 30 à 40 millions de doses de vaccin Covid-19 et le nombre que nous avons acquis est très faible et ne permet pas encore de réaliser cet objectif, à savoir l’immunité collective ».

Le même responsable a affirmé que, « plus vite nous procédons au processus de vaccination, moins il y a de risque avec les nouveaux variants, et plus vite nous sortons de ce tunnel sombre ».

Avant d’ajouter, « Il y a une guerre féroce pour l’acquisition de vaccins anti Covid-19 par les grands pays, nous devons donc faire plus d’efforts pour permettre aux citoyens de se faire vacciner ».

Dans le même sillage, le Dr Yousfi a rassuré que, « Tous les vaccins sont efficaces et sûrs, il n’y a donc pas lieu d’intimidation et de confusion quant à l’apparition de certains effets secondaires dans d’autres pays ».

La situation sanitaire demeure inquiétante

Évoquant la situation épidémiologique actuelle en Algérie, le Dr Yousfi a affirmé : « Nous avons récemment constaté une augmentation du nombre d’infections par la Covid-19 en Algérie, le nombre de patients hospitalisés est deux fois plus élevé que les jours précédents et cette flambée est due au non-respect des mesures préventives ».

Selon lui, de nouvelles vagues de contamination au coronavirus ne sont pas à écarter s’il y a un relâchement dans l’application des mesures barrières, outre la propagation des nouveaux variants, notamment britanniques et nigérians récemment enregistrés en Algérie.

Dans ce sillage, Dr Yousfi a mis en garde contre la prolifération de ces variants, d’autant qu’un manque est déploré en ressources humaines spécialisées dans le diagnostic par examens génétiques, et ce, en dépit de la disponibilité du matériel nécessaire.

Pour conclure, le responsable a appelé à adopter « une stratégie plus rigoureuse » en termes d’application des mesures préventives notamment le port obligatoire de bavette et le respect de la distanciation sociale, deux gestes barrières à même de freiner la propagation de la Covid-19 et de ses variants.