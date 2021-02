Situation politique : Les mises en garde du FFS

L’instance Présidentielle du Front des forces socialistes (FFS) est revenue sur la situation socio-économique du pays et a estimé que le contexte politique actuel ne supporte aucun autre échec.

Dans un communiqué rendu public hier, mardi, 23 février, l’instance Présidentielle du Front des forces socialistes (FFS) a considéré que « le contexte politique national actuel ne peut plus supporter d’autres dérives autoritaires et d’autres échecs ».

Le FFS n’a pas manqué de souligner que « la situation socio-économique et le mode de vie de la société algérienne se dégradent et deviennent insupportables », notant qu’ « une telle situation exige des actions fortes, notamment sur le plan politique ».

« Notre pays et notre peuple méritent de prétendre, légitimement, à un destin politique et socio-économique stable et prospère », lit-on dans le communiqué du parti de feu Hocine Ait Ahmed.

Ainsi, « le Front des forces socialistes a sommé les tenants du pouvoir à s’engager sérieusement, pour l’intérêt suprême de la nation, dans un élan patriotique de changement pacifique de l’ordre établi ».

Le Hirak « exprime une aspiration profonde de notre peuple à la liberté et à la dignité »

Le Front des forces socialistes est également revenu sur la commémoration du 2ᵉ anniversaire du Hirak populaire du 22 février 2019, et a souligné que cette date « est gravée en lettres d’or sur les pages héroïques de notre glorieuse Histoire ».

« Aujourd’hui, nous commémorons le 2ᵉ anniversaire de la Révolution populaire du 22 février 2019, une date (…) qui marque l’attachement viscéral et inébranlable des millions d’Algériennes et d’Algériens à leurs revendications légitimes pour l’instauration d’un État de droit démocratique et social », lit-on encore dans le même communiqué.

En effet, pour le parti de feu Hocine Ait Ahmed, le Hirak « prolonge le long combat de plusieurs générations de militantes et de militants en faveur de la liberté et de la démocratie », mais aussi, « exprime une aspiration profonde de notre peuple à la liberté et à la dignité ».