Situation épidémiologique, vaccins : Benbouzid fait le point

Le ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid a déclaré, ce samedi 22 mai 2021, que les mesures préventives appliquées en Algérie ont conduit a une nette diminution du nombre de contaminations et de décès.

Benbouzid a profité de sa rencontre avec l’ambassadeur égyptien Aymen Mousharafa, pour faire le point sur les chiffres officiels de la pandémie du coronavirus en Algérie. En effet, ce dernier a déclaré que le nombre de décès dans le pays depuis le début de la pandémie s’élève aujourd’hui a plus de 4000 morts et il a également souligné que la nation a malheureusement perdu au cours de cette bataille contre le virus environ cent soixante-huit (168) médecins et infirmiers, qui, eux, étaient au premier rang afin de faire face à l »épidémie.

« La fabrication du Spoutnik V pour bientôt »

Benbouzid a déclaré que l’Algérie s’apprêtait également à fabriquer localement le vaccin russe Spoutnik V et considère que c’est une étape qui contribuera à fournir un grand nombre de vaccins, tant pour le peuple algérien, que pour la totalité du peuple africain.

Ce dernier a également expliqué que les chiffres dans de nombreux pays européens ont commencé à se stabiliser après la vaccination d’un grand pourcentage de la population. De ce fait, le ministre a dit espérer que la fin prochaine de la vaccination en Europe permettra de fournir de plus grandes quantités de vaccins aux pays africains dans la période à venir.

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a déploré, plus tôt dans la journée, la discrimination subie par le continent africain en ce qui concerne la course à la vaccination.