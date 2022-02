Situation du variant Omicron en Algérie : le constat du Pr Mahyaoui

La situation épidémiologique en Algérie est de plus en plus stable, du point de vue des spécialistes et responsables du secteur sanitaire. Si le variant Omicron y est pour quelque chose, sa propagation reste tout de même aussi importante.

Pour le membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, le Pr Ryad Mahyaoui, il est encore prématuré pour parler de l’éradication du variant Omicron, malgré la stabilité de la situation épidémiologique. D’ailleurs, il appelle la cohabitation avec cette épidémie comme tout autre virus.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le responsable estime que l’essentiel, c’est que « le système sanitaire n’a connu aucune pression. Car les hôpitaux accomplissent leurs tâches confortablement, et ce, malgré que 50% des personnels ont été contaminés par l’Omicron ».

Cependant, il souligne que « les chiffres actuels nous poussent vers davantage de vigilance, au respect des mesures préventives et à la vaccination ». À ce propos, il précise que « malheureusement, la vaccination ne dépasse pas les 13 millions, dont 6 millions de vaccinés à deux doses ».

Qu’en est-il de l’immunité collective ?

Concernant la situation épidémiologique, le spécialiste affirme qu’elle est stable avec 500 cas par jour ». Les hospitalisations ont « également connu une baisse de 5000 à 4600 cas », a-t-il fait savoir.

S’exprimant autour de l’immunité collective après le passage du variant Omicron, l’invité de la Radio indique « qu’avec l’absence de données et de chiffres sur le terrain, on ne peut pas statuer sur ce point ».

Dans ce sens, il explique : « Nous n’avons pas de statistiques officielles sur le nombre réel de personnes infectées pendant la vague d’Omicron, et nous ne pouvons donc pas être certains sur le taux de l’immunité collective ».