Situation d’Aouar à l’Olympique Lyonnais : Laurent Blanc s’explique

Houssem Aouar devient un éternel remplaçant à l’Olympique Lyonnais. L’entraineur Laurent Blanc s’explique sur la situation de son milieu de terrain.

Houssem Aouar vit mal sa situation à l’Olympique Lyonnais. En effet, il ne joue pas régulièrement et se contente de suivre les matchs de son équipe à partir du banc des remplaçants. L’entraineur Laurent Blanc affirme que le joueur fait partie de ses plans. S’il ne l’utilise pas régulièrement, c’est tout simplement parce qu’il prend en considération la situation contractuelle de chaque joueur. Ce n’est pas seulement Aouar, mais ça concerne également l’Allemand Jérôme Boateng et le franco-malien Moussa Dembélé.

« Je n’ai qu’une réponse à vous donner, ça fait au moins six, sept, huit fois que je vous la donne. Mais je vais la répéter: les joueurs qui sont dans l’effectif aujourd’hui, bien sûr qu’ils sont disponibles pour jouer les derniers matchs de la saison. C’est on ne peut plus clair. Et je vous l’ai dit une dizaine de fois (…) L’équipe, c’est la chose la plus importante. Les situations contractuelles le sont aussi, mais si j’ai besoin d’un joueur et que je juge que ce joueur peut me rendre service 2 min, 5 min, 10 min, 45 min ou 50 min, je le ferai jouer pour le bien de l’équipe ». Dira-t-il lors de la conférence de presse d’avant-match face au RC Strasbourg.

Aouar proche de l’AS Rome

Libre de tout engagement au terme de la saison en cours, Houssem Aouar est plus que jamais proche d’un départ. Il devrait aller tenter une nouvelle expérience dans un autre club et dans un autre championnat.

Bien qu’il n’ait pas beaucoup joué cette saison, celui qui a récemment changé sa nationalité sportive, en passant de la française à l’algérienne, ne manque pas d’offres. En effet, plusieurs clubs l’ont sollicité. On cite notamment l’Eintracht Frankfurt et l’AS Rome.

Mais il est beaucoup proche de « La Roma ». Il serait en discussions avancées avec les responsables du club de la capitale italienne et pourrait officialiser sa venue une fois la saison en cours terminée.

Maitre de son destin, Houssem Aouar pourra négocier avec les courtisans en toute tranquillité. C’est dans les prochaines semaines qu’il devrait trancher sur sa future destination. Une chose est sûre, le Lyonnais veut faire le bon choix, en optant pour le club qui lui permettra de relancer sa carrière.

