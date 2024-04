Sinotruk Howo : un retour en force en Algérie pour conquérir le marché des poids lourds

Alger, le 23 avril 2024 – Sinotruk Howo, marque de camions poids lourds de renommée mondiale, annonce son retour en force sur le marché algérien en partenariat avec Soframimex, membre du groupe Amouri et représentant officiel et exclusif de Sinotruk en Algérie.

Ce retour marque une nouvelle ère pour l’industrie des véhicules lourds en Algérie, offrant aux professionnels du secteur une gamme complète de solutions fiables et économiques.

Sinotruk Howo s’est imposé comme un leader mondial dans la fabrication de camions, grâce à son engagement constant envers l’excellence et l’innovation. La marque propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins, des chantiers de construction aux transports longue distance, en passant par les applications spécifiques.

Sinotruk Howo : Une gamme diversifiée pour répondre à tous les besoins

Soframimex propose en Algérie 5 modèles avec 17 variantes distinctes spécialement adaptés aux exigences du marché algérien :

Le HOWO-7 benne : avec des performances extraordinaires pour les applications d’ingénierie et d’exploitation minière, disponible en configurations 6X4 et 8X4, respectivement 16m3 et 18m3.

Le HOWO T7H : combinant une consommation de carburant réduite, une cabine plus confortable, un espace de stockage plus large, une vitesse plus rapide et une charge plus élevée. Disponible en 4X2 simple couchette (13t et 16t), 6X4 simple et double couchette (13t et 16t).

Le HOWO 7 6X4 MALAXEUR : disponible en version 10M3 et 12M3.

Le HOWO-TX : châssis polyvalent pour diverses applications, disponible en deux variantes : HOWO TX CHASSIS NU COURT et HOWO TX CHASSIS NU LONG.

Le HOWO spécifique : configuré en 4X2 CITERNE A GASOIL 12 000L, 6X4 CITERNE A EAU 22 000 L, 4X2 GRUE 8T et 6X4 CAMION DEPANNAGE.

Les modèles Sinotruk Howo proposés en Algérie se distinguent par leur prix compétitifs et leur qualité irréprochable, rivalisant avec les meilleures marques européennes. Ils offrent ainsi une alternative avantageuse pour les professionnels exigeants en termes de sécurité, de confort et de robustesse.

Soframimex dispose déjà de deux succursales importantes, l’une à Alger et l’autre à Biskra, et d’un réseau robuste de 14 agents agréés répartis à travers le pays. L’entreprise prévoit une expansion rapide de son réseau à 28 points de vente et services après-vente, conformément aux exigences réglementaires et en assurant des quantités économiques garantissant la rentabilité et la pérennité de ses agents.

Le retour de Sinotruk Howo en Algérie est une excellente nouvelle pour les professionnels du secteur des poids lourds, qui peuvent désormais compter sur une marque fiable et performante pour répondre à tous leurs besoins.