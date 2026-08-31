Sinistrés des incendies : l’État promet une réparation totale avant le 15 septembre

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce lundi une réunion consacrée au plan d’urgence post-incendies. Les indemnisations des sinistrés commenceront dès la semaine prochaine, avec un objectif d’achèvement fixé au 15 septembre.

Cette réunion a rassemblé les ministres concernés au niveau central. Les walis y ont participé par visioconférence depuis leurs wilayas respectives.

Une minute de silence en hommage aux victimes

La rencontre s’inscrit dans la mise en œuvre des instructions du président de la République. Le chef de l’État avait donné ces orientations lors d’une réunion tenue dimanche. Cette précédente rencontre traitait des conséquences des incendies dans certaines wilayas du Centre et de l’Est du pays.

La séance de lundi a débuté par un moment de recueillement. Les participants ont observé une minute de silence pour les victimes décédées. Le Premier ministre a ensuite rappelé les décisions présidentielles. Il a souligné les mécanismes mis en place pour leur application sur le terrain.

À LIRE AUSSI : Incendies : Tebboune annonce des arrestations et l’indemnisation des sinistrés

Rétablissement des réseaux vitaux et recensement des dégâts

Les différents secteurs ont présenté les mesures en cours. Ces actions visent l’effacement total des traces matérielles laissées par les incendies. La réhabilitation des réseaux vitaux figure parmi les priorités absolues. L’eau, l’électricité, le gaz et les télécommunications doivent être rétablis pour tous les habitants des zones touchées.

Le recensement des pertes se poursuit également. Cette évaluation couvre les habitations et le mobilier. Elle englobe aussi les appareils électroménagers, les cultures et les arbres fruitiers. Les ruches d’abeilles entrent dans ce bilan. Le cheptel ovin, caprin et bovin fait aussi partie du décompte. La volaille complète cette liste exhaustive des préjudices.

Indemnisation intégrale avant le 15 septembre

Les indemnisations commenceront dès la semaine prochaine. Elles couvriront tous les dommages, quelle que soit leur ampleur. Cette mesure applique directement les instructions du président de la République.

Le Premier ministre a insisté sur l’exhaustivité de cette opération. Il a affirmé que le moindre bien détruit, même un simple clou, sera indemnisé. Cette opération doit s’achever avant le 15 septembre prochain.

À LIRE AUSSI : Prise en charge des sinistrés des incendies : Belaribi enclenche le mode d’urgence

Souplesse et proximité exigées des walis

Le Premier ministre a ensuite écouté les walis sur l’état d’avancement des mesures. Il leur a rappelé la nécessité d’agir avec flexibilité et efficacité. Cette approche doit répondre aux préoccupations des citoyens sinistrés.

Sifi Ghrieb a demandé de privilégier le travail de proximité sur le terrain. Il a appelé à écarter toute forme de bureaucratie. Cette recommandation vise particulièrement la reconstitution des documents et dossiers administratifs endommagés.

Le Premier ministre a conclu la réunion sur un message clair. L’État et l’ensemble de ses institutions, centrales et locales, ne ménageront aucun effort. Ils resteront mobilisés aux côtés des citoyens sinistrés, conformément aux instructions du président de la République. Le gouvernement s’engage à réparer tous les dommages et à rétablir la situation dans les délais fixés.

À LIRE AUSSI : Après les incendies, Tebboune fixe le cap : réparation, justice et retour des services

