SINA Paris 2ème Édition: Le rendez-vous de l’immobilier neuf algérien

La scène franco-algérienne s’apprête à accueillir l’événement le plus attendu de l’année : la 2ème Édition du Salon de l’Immobilier Neuf Algérien en France, plus communément connu sous le nom de SINA PARIS. Du 27 au 29 octobre 2023, l’Espace Charenton, situé dans le 12ème arrondissement parisien, deviendra le point névralgique d’une convergence socio-économique et culturelle inédite entre l’Algérie et la France.

SINA PARIS ne se contente pas d’être un salon immobilier ordinaire. Il transcende les limites du secteur pour devenir un véritable carrefour d’échanges socio-économique et culturels, d’opportunités d’investissement et d’initiatives immobilières novatrices. Au-delà de son importance économique, cet événement revêt une dimension sociale et culturelle significative, offrant à la diaspora algérienne en France et en Europe une occasion unique de renouer avec ses racines, de suivre les tendances immobilières en Algérie, tout en contribuant activement au développement de son pays d’origine.

Sofiane OUHAB, Directeur Général d’OK AGENCE et maître d’œuvre de SINA PARIS, exprime son enthousiasme : « SINA PARIS transcende les frontières de l’industrie immobilière. C’est un lieu de tissage de liens, d’éclosion d’opportunités d’investissement uniques, et d’expression de l’amour pour la culture algérienne. Nous attendons avec impatience d’accueillir nos visiteurs dans cet événement inégalé. »

À SINA PARIS 2ème Édition, préparez-vous à une immersion complète dans l’univers de l’immobilier algérien, avec l’exploration de projets novateurs, des conférences inspirantes animées par des experts du secteur, des opportunités de réseautage avec des professionnels clés, une découverte culturelle foisonnante, et un appui inestimable pour la diaspora désireuse de contribuer au développement de l’Algérie.

Cet événement est ouvert à tous, l’entrée est libre et gratuite, qu’il s’agisse d’investisseurs chevronnés ou de simples curieux en quête d’opportunités. SINA PARIS 2ème Édition vous promet une expérience captivante à ne pas manquer.

Informations Pratiques :

Date : 27 au 29 octobre 2023 Lieu : Espace Charenton, Paris 12 Inscription : Gratuite