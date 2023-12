SINA Paris 2023 : Bilan exceptionnel et perspectives prometteuses

La deuxième édition du Salon de l’Immobilier Algérien, SINA Paris, s’est achevée, laissant dans son sillage des chiffres impressionnants et des retombées significatives. Monsieur Sofiane Ouhab, fondateur et directeur de Lpestate.com, nous a fait parvenir le bilan de l’événement, dévoilant des résultats exceptionnels qui témoignent de l’impact profond de SINA Paris dans le secteur de l’immobilier et au-delà.

Avec la participation de 16 exposants et un taux de satisfaction élevé de 89%, SINA Paris a accueilli pas moins de 6500 visiteurs uniques, venant de divers horizons géographiques tels que la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et bien sûr, l’Algérie.

Impact économique

Le volet économique de SINA Paris 2023 a surpassé toutes les attentes. Les exposants ont connu des ventes substantielles, dépassant les montants anticipés. Les promoteurs immobiliers ont particulièrement bénéficié de la visibilité accrue offerte par l’événement, établissant SINA Paris comme une plateforme commerciale incontournable. Le nombre élevé de visiteurs uniques et leur profil diversifié ont contribué à un taux de conversion exceptionnel, faisant de cette édition un succès retentissant sur le plan économique.

Impact culturel puissant

Au-delà des retombées économiques, SINA Paris a également joué un rôle significatif en tant que vitrine culturelle. L’événement a été le catalyseur d’un dialogue culturel, créant une connexion significative entre les membres de la diaspora et leurs racines culturelles.

Les visiteurs ont eu l’opportunité d’explorer la richesse et la diversité des projets immobiliers, contribuant à une meilleure compréhension et appréciation du patrimoine algérien.

Le SINA ne s’arrête pas là

Fort de ce succès, Monsieur Sofiane Ouhab a annoncé avec enthousiasme les prochains événements. La troisième édition de SINA Paris est déjà programmée du 25 au 27 octobre 2024 à l’Espace Charenton à Paris.

Mais la nouveauté excitante réside dans le lancement de SINA Montréal, la première édition prévue du 21 au 23 juin 2024 au Palais des Congrès de Montréal. Ces événements promettent d’offrir une expérience encore plus enrichissante et une plateforme unique pour les professionnels de l’immobilier, les investisseurs et la diaspora, renforçant ainsi les ponts culturels et économiques entre la France, l’Algérie et le Canada.

Les perspectives stimulantes pour SINA Paris 2024 et le lancement de SINA Montréal soulignent que l’horizon de la promotion immobilière algérienne s’annonce plus prometteur que jamais. Cette évolution prometteuse ouvre la voie à une nouvelle ère de connectivité et d’opportunités, offrant ainsi à la diaspora et aux investisseurs des horizons inexplorés à explorer dans le domaine immobilier.