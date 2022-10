SINA Paris 2022 : remise exceptionnelle chez ASL Airlines

Événement unique en son genre, les 28, 29 et 30 octobre prochain se tiendra à l’Espace Charenton, au 12e arrondissement de Paris 12, la première édition du Salon de l’immobilier neuf algérien en France (SINA).

Le salon, qui devrait accueillir plus de 15 000 visiteurs, réunira près de 30 promoteurs immobiliers. Les conférences qui s’y tiendront, et qui seront animées par des experts, aborderont cinq principaux thèmes : copropriété et gestion des parties communes, les financements immobiliers, l’immobilier commercial, la construction écologique, le marketing immobilier.

À l’occasion de ce rendez-vous inédit, le partenaire exclusif du Salon de l’immobilier algérien en France, ASL Airlines, a décidé de lancer une promotion exceptionnelle. Ainsi, les visiteurs du SINA pourront se procurer sur le stand d’ASL AIRLINES des billets vers l’Algérie avec une remise de -12 %. À noter que l’accès au SINA pour les visiteurs est gratuit.

Salon de l’immobilier algérien neuf en France, ce qu’il faut retenir

L’idée d’organiser ce premier salon de l’immobilier algérien en France s’inscrit dans la volonté des initiateurs de dynamiser les investissements de la diaspora algérienne dans leur pays d’origine.

Pendant les 3 jours du SINA (28, 29 et 30 octobre 2022), promoteurs immobiliers et banques uniront leurs efforts afin de délivrer à la diaspora algérienne des conseils sur l’investissement immobilier en Algérie, ainsi que sur l’acquisition, la gestion et la vente de propriétés dans le pays.

Il s’agira donc de braquer les projecteurs sur le savoir-faire algérien dans le secteur de l’immobilier, et dans le même temps, de présenter aux visiteurs intéressés des appartements et maisons individuelles en vente.

Dans un entretien accordé à Algerie360, Sofiane Ouhab, l’organisateur du SINA nous a expliqué que : « l’objectif premier [du salon] est d’informer la diaspora à propos de l’évolution du marché immobilier en Algérie, de lui présenter les meilleures offres et de lui fournir les solutions nécessaires à l’aboutissement de leurs projets immobiliers en Algérie. »

Sofiane Ouhab a tenu aussi à rappeler que « l’événement concerne toutes les personnes qui possèdent le moindre cm² en Algérie, celles qui bénéficient d’un héritage et celles qui ont des projets immobiliers en cours. » Des projets que les organisateurs du SINA s’engagent à aider leurs initiateurs à concrétiser.

Enfin, le Salon de l’immobilier algérien neuf en France vise à construire un pont économique entre les deux rives de la Méditerranée.