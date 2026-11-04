Simulateur des Douanes algériennes : calculer les droits et taxes de sa voiture importée en 4 étapes

Avant d’importer une voiture, mieux vaut savoir combien coûtera le dédouanement. Les Douanes algériennes proposent un simulateur gratuit pour estimer les droits et taxes d’un véhicule. Mode d’emploi pas à pas, deux exemples chiffrés et limites de l’outil : voici comment l’utiliser.

Simulateur des Douanes algériennes : un outil officiel pour estimer les taxes

La Direction générale des Douanes a lancé le 25 novembre 2025 un service en ligne de calcul des droits et taxes sur les véhicules importés. Il concerne les voitures neuves comme les véhicules d’occasion. Une application mobile propose le même service sur smartphone.

Le montant des taxes dépend du type de véhicule, de sa cylindrée, de son âge et de son origine. Le simulateur permet de l’estimer avant même l’arrivée de la voiture au port. Il s’adresse aux résidents qui importent un véhicule comme aux Algériens de l’étranger qui rentrent définitivement.

Où trouver le simulateur de la Douane ?

Le simulateur se trouve sur ALCES, le portail en ligne des Douanes algériennes, à l’adresse alces.douane.gov.dz. Il suffit d’ouvrir la rubrique consacrée à la simulation des droits et taxes sur les véhicules. Son utilisation est gratuite.

Avant de commencer, mieux vaut réunir quelques documents : la facture d’achat du véhicule, le montant du transport et les caractéristiques techniques de la voiture. La carte grise étrangère indique notamment la cylindrée et la date de première mise en circulation. Ces informations permettent de remplir le simulateur sans erreur.

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Calculer les droits et taxes de sa voiture en 4 étapes

Étape 1 : choisir le type de véhicule

L’utilisateur sélectionne d’abord le type de son véhicule. Ce choix détermine les règles de calcul appliquées ensuite. Une voiture neuve, une voiture d’occasion de moins de 3 ans et un véhicule importé dans le cadre d’un retour définitif n’obéissent pas aux mêmes règles.

Étape 2 : saisir le prix d’achat et le fret

Il faut ensuite indiquer le montant de la facture d’achat du véhicule, puis celui du fret, c’est-à-dire le coût du transport jusqu’en Algérie. Les droits et taxes se calculent en effet sur la valeur de la voiture, transport compris. Mieux vaut saisir les montants réels, tels qu’ils figurent sur les factures.

Étape 3 : renseigner les codes du véhicule

Le simulateur demande ensuite trois codes : celui du régime douanier, le code SH et le code de la monnaie. Le code SH désigne la position du véhicule dans la nomenclature douanière internationale. Pour une voiture de tourisme, il commence par 8703 et varie selon la motorisation et la cylindrée.

Le code de la monnaie correspond à la devise de la facture, par exemple l’euro pour une voiture achetée en France. Le simulateur convertit ensuite les montants en dinars.

Étape 4 : lancer le calcul

Un clic sur le bouton « Calculer le montant des droits et taxes » affiche le résultat. Les droits et taxes apparaissent dans un tableau détaillé, poste par poste. Le total donne une première idée du coût du dédouanement.

Exemple 1 : voiture de moins de 3 ans importée par un résident

Prenons une citadine essence de moins de 3 ans, achetée en Europe par un résident en Algérie. Seules les motorisations essence, hybrides essence et électriques sont admises dans cette catégorie. Voici ce que donne le simulateur.

Ce montant reste une estimation. La Douane peut contester le prix déclaré et recalculer la valeur taxable, comme l’explique notre article sur la méthode de l’Argus utilisée par la Douane.

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Exemple 2 : véhicule de moins de 5 ans en retour définitif

Les Algériens qui rentrent définitivement au pays peuvent importer un véhicule de moins de 5 ans avec leur certificat de changement de résidence. Ce régime prévoit des avantages, sous conditions. Le simulateur permet d’en mesurer l’effet sur la facture.

Les règles de ce régime pourraient changer au 1er janvier 2027. Le projet de loi de finances prévoit en effet une redevance et une taxe nouvelles, détaillées dans notre article sur le projet de loi de finances 2027 et le certificat de changement de résidence.

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Les limites du simulateur des Douanes

Le simulateur fournit une estimation indicative, qui n’engage pas la Douane. Seuls les services douaniers fixent le montant définitif lors du dédouanement. Ils s’appuient pour cela sur les pièces justificatives et sur la valeur réelle du véhicule.

Le résultat dépend aussi de la valeur saisie par l’utilisateur. Si la Douane estime le prix déclaré trop bas, elle peut retenir une autre valeur et recalculer les taxes. Les frais annexes, comme le transitaire ou le transport depuis le port, n’entrent pas dans le calcul.

Enfin, l’outil applique les règles en vigueur au moment de la simulation. Les changements prévus par la loi de finances 2027 n’y figureront qu’après son adoption. Mieux vaut donc refaire une simulation juste avant l’achat.

Après la simulation : dédouanement, contrôle des Mines et carte grise

Une fois la voiture arrivée au port, l’importateur dépose son dossier de dédouanement et paie les droits et taxes fixés par la Douane. Pour un véhicule de moins de 3 ans, il doit ensuite passer le contrôle de conformité des Mines. Cette étape est obligatoire avant l’immatriculation.

Il peut enfin demander sa carte grise, avec les documents de dédouanement et de conformité. Notre article détaille les documents à fournir pour la carte grise d’une voiture importée. Mieux vaut préparer ce dossier dès l’achat du véhicule.

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