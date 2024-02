Simplifier l’achat d’un véhicule FIAT en Algérie : lancement d’un nouveau service

Fiat Algérie révolutionne l’achat de voitures en introduisant une plateforme d’achat en ligne, une première dans le pays. Cette initiative vise à simplifier le processus d’achat de véhicules, offrant une expérience innovante aux clients.

En effet, la plateforme en ligne de Fiat Algérie offre aux clients une expérience d’achat simplifiée et innovante. Elle permet aux clients de choisir, commander et payer leur voiture en ligne, depuis le confort de leur domicile. Donc, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la digitalisation en Algérie. La plateforme donne aux clients la possibilité de sélectionner leur modèle préféré parmi une gamme de 200 voitures Fiat disponibles à la vente en ligne par semaine.

De plus, les clients peuvent personnaliser leur commande en choisissant le modèle, la couleur et en fournissant leurs informations personnelles et documents d’identité. Le paiement peut être effectué via différentes méthodes, y compris les cartes bancaires internationales ou les virements bancaires.

Les clients peuvent suivre chaque étape de leur achat directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur. La livraison est assurée par un concessionnaire Fiat désigné ou le concessionnaire le plus proche de leur domicile.

En outre, il est important de préciser que la plateforme en ligne sera opérationnelle dès aujourd’hui et couvrira l’ensemble des modèles commercialisés par Fiat Algérie. La gamme de voitures disponibles à l’achat en ligne sera régulièrement mise à jour pour offrir aux clients une sélection diversifiée.

Les nouvelles réductions des prix des voitures Fiat en Algérie

Par ailleurs, Fiat Algérie a récemment annoncé des réductions de prix sur plusieurs modèles de voitures, offrant ainsi aux consommateurs une excellente opportunité d’acheter une Fiat à un prix avantageux. Les réductions vont de 45 000 DA à 55 000 DA, rendant les voitures Fiat encore plus accessibles pour les clients.

Fiat Tipo, version Tipo : 2 955 000 DA au lieu de 3 000 000 DA, soit une réduction de 45 000 DA.

Fiat Tipo, version Business : 3 095 000 DA au lieu de 3 150 000 DA, soit une réduction de 55 000 DA.

Fiat Tipo, version City : 3 105 000 DA au lieu de 3 150 000 DA, soit une réduction de 45 000 DA.

Fiat Tipo, version Urban : 3 244 000 DA au lieu de 3 299 000 DA, soit une baisse de 55 000 DA.

Fiat Tipo, version +Urban : 3 250 000 DA au lieu de 3 305 000 DA, soit une baisse de 55 000 DA.

Fiat Tipo, version Life : 3 285 000 DA au lieu de 3 330 000 DA, soit une baisse de 45 000 DA.

Outre la Fiat Tipo, d’autres modèles de voitures Fiat bénéficient également de réductions de prix. Voici les détails :