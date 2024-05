Simplifier la création d’une entreprise : l’Etat adoptera de nouvelles facilitations

Bientôt, créer une entreprise sera simplifié, sans nécessiter de déplacements administratifs. Le projet de numérisation des procédures de création d’entreprise prend forme grâce à l’initiative conjointe des ministères du Commerce et de l’Economie du Savoir et des Startups.

En effet, les ministres Zitouni et Oualid ont décidé de renforcer la collaboration entre leurs ministères respectifs pour accélérer la mise en place de mesures visant à réduire la durée et le coût des démarches. Une feuille de route a été établie pour rendre la création d’entreprise entièrement numérique, sans déplacements ni dépôts de documents physiques, et dans un laps de temps réduit.

La transition vers un processus entièrement numérisé nécessite des efforts techniques et organisationnels, ainsi qu’une collaboration étroite avec les parties prenantes. Une commission technique a été formée pour superviser ce projet, réunissant des cadres des deux ministères ainsi que des représentants du centre national du registre du commerce et de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur.

Faciliter l’accès à l’activité économique

Longtemps critiquées pour leur lourdeur, les procédures administratives en Algérie sont désormais repensées pour encourager l’activité économique. La numérisation s’impose comme une solution, notamment avec l’avènement du statut d’auto-entrepreneur accessible via une plateforme en ligne.

L’essor du e-commerce, accentué par la crise sanitaire, souligne l’importance de mécanismes fluides et rapides. L’Algérie s’engage dans cette transition numérique pour favoriser le développement économique, avec pour objectif de ne pas rester à la traîne dans cette ère connectée.

Ainsi, le projet initié par les ministères du commerce et de l’économie du savoir promet une nouvelle ère pour les entrepreneurs en Algérie, où la création d’entreprise sera simplifiée et accélérée grâce à la révolution numérique.