SIMEM 2026 à Oran : Melouki Santé dévoile ses nouveautés en diagnostic et équipements de laboratoire

L’entreprise Melouki Santé participe à la 28e édition du Salon International de la Santé (SIMEM), organisée du 8 au 11 avril 2026 au Centre de conventions d’Oran. Cet événement de référence réunit les acteurs majeurs du secteur médical et paramédical.

Cette édition du SIMEM s’impose par son envergure avec plus de 12 000 m² d’exposition, plus de 200 exposants, 600 firmes représentées et plus de 10 000 visiteurs attendus. Le programme comprend également plus de 100 conférences et ateliers, confirmant le rôle du salon comme plateforme d’échanges et de veille scientifique.

Melouki Santé dévoile ses nouveautés en équipements de laboratoire

Spécialisée dans l’importation de matériel médical et d’équipements de laboratoire, Melouki Santé profite de sa présence au SIMEM 2026 pour présenter plusieurs nouveautés.

L’entreprise met en avant une gamme d’analyseurs d’urines de la marque Zybio, qui vient compléter une offre déjà structurée autour de solutions en hématologie et en biochimie. Elle présente également les nouveaux modèles de la marque Boditech, notamment les systèmes Afias 10 et Afias 6. En parallèle, Melouki Santé propose des offres promotionnelles exceptionnelles à destination des professionnels présents au salon.

Acteur structurant du secteur, Melouki Santé détient la représentation officielle et exclusive d’un portefeuille de marques internationales, dont Maccura, Zybio, Boditech, Sensa Core, Mediwiss, Demophorius et Biomaxima, renforçant ainsi la diversité et la qualité de son offre.

SIMEM 2026 : ne ratez pas les conférences scientifiques de Melouki Santé

Au-delà de l’exposition, Melouki Santé structure sa présence autour d’un volet scientifique avec l’organisation de conférences spécialisées.

Une première conférence porte sur le thème « PSA, Approches Modernes ». Elle se tient le jeudi 9 avril de 10h30 à 11h30 au Centre de Conventions d’Oran. Les Dr. Lahouel Fatima Zohra ainsi que Dr. Guella Mohamed Djaouad animent cette session, dédiée aux avancées récentes dans le diagnostic.

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Outre cette rencontre, l’entreprise organise une seconde conférence scientifique. Cette session aborde les dernières avancées en biochimie médicale à travers des biomarqueurs innovants sur le thème « Cystatine C, NGAL, Albumine glyquée et LP(a) : vers une stratification précoce du risque cardio-rénal ».

Les Dr. Benaissa Safia Aldjia et Dr. Guella Mohamed Djaouad, tous deux de l’EHU d’Oran, interviennent lors de cette conférence programmée le samedi 11 avril de 10h30 à 11h30, toujours au Centre de Conventions d’Oran.

L’accès reste gratuit, dans la limite des places disponibles. En effet, les organisateurs recommandent d’arriver en avance et d’utiliser le QR code pour intégrer l’événement à son agenda.

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Le SIMEM 2026, un hub d’échanges et d’innovation en santé

À travers sa participation au SIMEM 2026, Melouki Santé confirme sa volonté de renforcer sa visibilité et de s’inscrire dans une dynamique d’innovation et de partage des connaissances. En effet, le salon offre ainsi une opportunité concrète aux professionnels de découvrir les dernières avancées technologiques, d’échanger avec des experts et d’approfondir leurs compétences en diagnostic biologique.

Le SIMEM couvre un large spectre de spécialités liées à la santé et aux technologies médicales. Les exposants présentent notamment des appareils et dispositifs médicaux, des équipements de laboratoire, du mobilier hospitalier, ainsi que des solutions en imagerie médicale et en orthopédie.

De plus, il met en avant des segments essentiels comme l’hygiène hospitalière, l’instrumentation, les consommables, les produits pharmaceutiques et les services auxiliaires. Cette diversité positionne le SIMEM comme un carrefour stratégique pour les professionnels du secteur.

À propos de Melouki Santé : un acteur spécialisé en équipements de laboratoire

Melouki Santé se positionne comme une société spécialisée dans l’importation d’automates et d’équipements de laboratoire. L’entreprise s’appuie sur une expertise métier solide et sur un réseau international pour sélectionner des solutions innovantes, conformes aux normes les plus strictes en matière de fiabilité et de précision.

Dans une logique d’amélioration continue, l’entreprise assure une veille active sur les avancées scientifiques afin de proposer des équipements adaptés aux besoins spécifiques de chaque laboratoire. Cette approche lui permet de rester alignée avec les exigences technologiques du secteur de la santé.

La mission de l’entreprise s’articule autour de trois axes : proposer des produits de qualité, maintenir des prix compétitifs et garantir un service après-vente performant, assuré par ses propres structures de distribution. En outre, Melouki Santé développe des relations durables avec des fournisseurs internationaux, ce qui lui permet de proposer une offre diversifiée et structurée.

Par ailleurs, il est important de noter que l’entreprise intervient sur plusieurs segments clés, notamment l’immunoessai avec des analyseurs automatiques par chimiluminescence mais aussi la biochimie et l’hématologie, ainsi que les analyseurs d’urines. Son portefeuille inclut également une gamme d’équipements de paillasse, répondant aux besoins opérationnels des laboratoires. Pour plus de détails, consultez le site officiel de l’entreprise : https://www.meloukisante.com/