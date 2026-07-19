Formula Student UK 2026 : des étudiants de l’ENP dévoilent la 1re voiture de course conçue en Algérie

Une équipe d’étudiants de l’École nationale polytechnique (ENP) d’El Harrach s’apprête à représenter l’Algérie sur le mythique circuit de Silverstone, au Royaume-Uni. Pour la première fois, une voiture de course conçue et fabriquée entièrement en Algérie prendra part à la Formula Student UK 2026, l’une des compétitions d’ingénierie universitaire les plus prestigieuses au monde.

L’ENP d’Alger écrit l’histoire avec sa première voiture de course 100 % algérienne

L’Algérie s’apprête à vivre un moment historique dans l’ingénierie automobile ; l’ENP Racing Team participera à la Formula Student UK 2026. La compétition se déroule sur le circuit de Silverstone, berceau de la Formule 1 britannique. Fait marquant : les étudiants algériens ont imaginé, dessiné et fabriqué eux-mêmes le bolide qu’ils piloteront, de A à Z.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a confirmé l’information dans un communiqué. Le ministre Kamel Baddari a également salué l’initiative sur ses réseaux sociaux. Il a adressé ses encouragements aux étudiants. Selon lui, ils s’apprêtent à « écrire une nouvelle page dans l’histoire de l’ingénierie algérienne« . Pour la toute première fois, ils défendront les couleurs nationales dans cette compétition.

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Des mois de travail acharné pour un projet inédit

Derrière cette monoplace se cachent de longs mois d’efforts. Les membres de l’ENP Racing Team ont d’abord conçu le véhicule. Ils ont ensuite fabriqué chaque pièce. Enfin, ils ont mené une série d’essais techniques avant la mise au point finale. Aucune étape n’a été confiée à l’extérieur. Les étudiants ont piloté chaque phase eux-mêmes, avec l’appui de leurs encadreurs à l’ENP.

Par ailleurs, le ministère insiste sur la portée symbolique de cette participation. Selon le communiqué officiel, ce projet « porte l’ambition de toute une génération de jeunes ingénieurs, déterminés à hisser l’emblème national sur l’un des circuits automobiles les plus célèbres au monde ».

La Formula Student UK ne se limite pas à une simple course de vitesse. C’est en effet une compétition universitaire de très haut niveau. Elle réunit chaque année des centaines d’équipes venues des meilleures écoles d’ingénieurs du monde. De plus, le jury ne juge pas uniquement la performance du véhicule sur piste. Il évalue aussi la pertinence des choix techniques. Il examine également la stratégie industrielle et la capacité d’innovation de chaque équipe.

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Une première qui ouvre la voie à d’autres réussites

Jamais auparavant une voiture de course conçue et assemblée en Algérie n’avait participé à cette compétition internationale. Cette première dépasse largement le cadre académique. Elle illustre en effet la montée en puissance des écoles d’ingénieurs algériennes. Elle démontre aussi leur capacité à transformer un savoir théorique en réalisation concrète.

Le projet mobilise plusieurs domaines de pointe. Les étudiants ont ainsi développé des compétences en mécanique, en électronique et en aérodynamique. Ils ont également géré un projet industriel complexe de bout en bout. Ces savoir-faire rapprochent, un peu plus, l’université algérienne du monde industriel.

Au-delà du classement final, cette aventure met en lumière une jeunesse créative et tournée vers l’innovation. L’ENP Racing Team ne représente pas seulement son établissement. Elle porte, sur l’un des circuits les plus prestigieux au monde, les espoirs de toute une génération d’ingénieurs algériens.

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