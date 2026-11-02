« 100 000 tonnes de céréales » : Khaldi pose la première pierre d’un silo stratégique dans cette wilaya

Dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tiaret, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Sid Ali Khaldi, accompagné du wali de la wilaya, M. Abdelwahab Bertima, a présidé, ce lundi 2 novembre 2026, la pose de la première pierre pour la réalisation d’un silo stratégique de stockage de céréales dans la commune de Aïn Bouchekif (daïra de Dahmouni).

Une étape clé qui reflète l’intérêt particulier accordé au secteur agricole et à la consolidation de la sécurité alimentaire.

Ce projet stratégique consiste en la construction d’un silo de stockage d’une capacité théorique s’élevant à un million de quintaux (100 000 tonnes).

Cette infrastructure s’inscrit dans le cadre du programme national visant à renforcer les capacités de stockage, à consolider les infrastructures de la filière céréalière et à améliorer les conditions de collecte, de conservation et de valorisation des récoltes.

Données techniques de l’infrastructure

Le nouveau silo se distingue par une capacité de stockage de 100 000 tonnes (soit l’équivalent d’un million de quintaux).

Conçu pour traiter des céréales d’une densité comprise entre 0,7 et 0,8 tonne par mètre cube, il dispose d’un débit de manutention unitaire atteignant 300 tonnes par heure, ainsi que de deux lignes de réception fonctionnant en parallèle, avec ou sans option de nettoyage.

Postes de chargement et cadences opérationnelles

L’installation est dotée de trois postes dédiés au chargement et à l’expédition — comprenant deux quais pour camions et un pour wagons ferroviaires —, affichant une capacité journalière moyenne de 6 400 tonnes.

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Avec une programmation de 12 cycles par an, la structure bénéficie d’une capacité annuelle globale de traitement des récoltes s’élevant à 12 millions de quintaux.

Le tout est conçu pour opérer dans des conditions climatiques extrêmes, supportant des températures allant de -5 °C à 50 °C grâce à un système d’exploitation intensif et sophistiqué.

Portée stratégique et soutien au pôle agricole de Tiaret

Ce projet revêt une importance capitale au vu de la place de premier plan qu’occupe la wilaya de Tiaret en tant que pôle majeur de production céréalière.

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Cet édifice contribuera activement à l’accroissement des capacités de stockage, à la réduction des pertes post-récolte, à l’optimisation des conditions de commercialisation, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs et de la production locale.

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Cette réalisation s’inscrit dans la droite ligne des efforts nationaux visant à moderniser le système agricole, à consolider la sécurité alimentaire et à développer la filière céréalière, en harmonie avec les orientations stratégiques de l’État tendant vers l’autosuffisance et la réduction de la dépendance aux importations.