SILA 2024 : un hommage à l’histoire et un tremplin pour la jeune création

La conférence de presse du 27e Salon international du livre d’Alger (SILA), prévue du 6 au 16 novembre au palais des expositions (SAFEX), s’est tenue ce 2 novembre à la Bibliothèque nationale d’El Hamma.

Cet événement littéraire promet d’apporter un renouveau dans le monde de l’édition en Algérie, avec plusieurs nouveautés ainsi que des invités prestigieux, plaçant l’édition 2024 sous le signe de l’innovation et de la transmission culturelle.

Un prix pour encourager les jeunes écrivains

Le commissaire du salon, Mohamed Iguerb, a annoncé la création du prix « Mon premier roman », dédié aux jeunes auteurs algériens de moins de 35 ans publiant leur première œuvre dans les langues tamazight, arabe ou français.

Ce prix a pour but d’encourager la jeunesse algérienne à s’exprimer à travers la littérature et à s’intégrer dans le milieu de l’édition.

🟢À LIRE AUSSI : Petite Casbah : un dessin animé sur l’Algérie de 1955 qui dérange en France

La ministre de la Culture, Mme Soraya Mouloudji, soutient également cette initiative qui marque un engagement fort pour la relève littéraire.

Les lauréats seront dévoilés lors de la clôture du SILA, créant un moment fort de valorisation des jeunes talents.

Le Qatar, invité d’honneur de cette édition

Le Qatar sera le pays invité d’honneur du SILA 2024, illustrant les relations culturelles renforcées entre les deux nations.

Ce choix repose sur la richesse littéraire et artistique du Qatar ainsi que sur ses avancées dans le domaine du numérique.

Le commissaire Noureddine Azzouz a souligné l’intérêt de l’Algérie pour la stratégie de numérisation de la Bibliothèque nationale de Doha, qui réalise entre 2 000 et 2 500 pages par jour.

En partageant cette expertise, le Qatar contribue à enrichir la réflexion autour de la préservation et la valorisation du patrimoine culturel algérien.

À cette occasion, des écrivains, éditeurs et intellectuels qataris, dont le directeur de l’institution du prix Katara, participeront à des rencontres et débats avec leurs homologues algériens.

Des hommages à l’histoire et à la mémoire

Cette édition du SILA met en avant plusieurs thèmes forts, avec un accent particulier sur l’histoire et la mémoire.

À l’occasion du 70e anniversaire du 1er Novembre 1954, le salon consacrera une série de conférences et de rencontres à la guerre de Libération nationale en présence d’historiens algériens et étrangers de renom.

Un hommage spécial sera rendu à la cause palestinienne avec des échanges sur la littérature et le cinéma comme outils de résistance, mettant en lumière l’importance des arts dans la préservation des mémoires collectives.

Esprit PANAF : L’Afrique à l’honneur

Le SILA 2024 mettra également en lumière le continent africain avec l’espace « Esprit PANAF ». Ce lieu sera le point de ralliement de discussions entre intellectuels africains sur les luttes de libération, abordant des questions cruciales telles que celle du Sahara occidental, dernière colonie africaine.

🟢À LIRE AUSSI : Les autorités arrêtent un escroc qui attirait ses victimes sur les réseaux sociaux

Cette approche vise à renforcer les liens entre les pays du continent et à favoriser les échanges culturels autour des défis communs.

Des espaces dédiés à tous les publics

Le SILA 2024 prévoit également un programme varié et inclusif, avec un espace spécialement réservé à l’enfance où les plus jeunes pourront profiter d’activités culturelles et pédagogiques telles que le théâtre, le conte et des jeux éducatifs.

Par ailleurs, des hommages seront rendus à des personnalités culturelles et historiques, parmi lesquelles la moudjahida Djamila Boupacha, le journaliste-écrivain Ameziane Ferhani, le moudjahid Tahar Zbiri, et le poète Belkacem Khemmar.

Une plateforme de rencontre internationale

Avec la participation de 1 007 exposants venus de 40 pays et plus de 350 personnalités culturelles, le SILA 2024 s’annonce comme une plateforme incontournable pour les échanges culturels et la diffusion des idées.

Cette édition se place sous le signe de l’histoire, de la mémoire, et du dialogue interculturel, unissant les générations autour de la littérature et du patrimoine.

Un événement majeur pour le rayonnement culturel de l’Algérie à l’international ainsi qu’un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés des lettres et de l’histoire.