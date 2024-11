SILA 2024 : ETUSA et Setram facilitent le transport avec des navettes spéciales

Afin de répondre à l’affluence attendue à la 27 ème édition du Salon du Livre d’Alger (SILA 2024). L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) et Setram ont mis en place un dispositif de transport spécial.

Le SILA 2024 se tiendra du 6 au 16 novembre 2024, au palais des expositions d’Alger (SAFEX), sous le thème » Lire pour triompher ». Afin de faciliter le déplacement des visiteurs et garantir un flux fluide, l’ETUSA et Setram proposent un large réseau de départ depuis différentes régions d’Alger. Et ce avec un tarif abordable.

ETUSA – Setram – SILA 2024 : points de départ, horaires, prix…

Les premiers départs de bus d’ETUSA, en direction de la SAFEX sont prévus tous les matins à partir de 10h00 et les dernières navettes quitteront le SILA à 22h00.

En effet, les visiteurs pourront emprunter les navettes de différents points stratégiques d’Alger, à savoir :

Place du 1er Mai, Place Audin, Place des Martyrs, El Harrach, Bachdjarah, Ain Naadja, Baraki, Kheraicia (Bir Touta), Ben Aknoun, Rouiba, Hamadi, Reghaia, Zeralda, Sidi Abdellah, et Douira (en passant par Ouled Fayet).

En outre, le déplacement au Salon du Livre d’Alger est proposé par l’ETUSA au tarif symbolique de 50 DA. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de promouvoir et accompagner les événements culturels et littéraires en Algérie.

Notez qu’en plus des navettes d’ETUSA, l’établissement Setram participe également au dispositif de transport pour le SILA 2024.

Setram a ajouté quatre tramways supplémentaires à destination de la SAFEX. Ainsi que six bus d’une capacité de 100 personnes, mobilisés pour garantir un flux fluide et confortable.

Salon du livre d’Alger 2024 : un programme varié pour les passionnés de littérature

Soraya Mouloudji, la ministre de la Culture, souligne l’importance de faire de la 27 ème édition du Salon du Livre un événement exceptionnel. Cette rencontre littéraire de grande envergure s’annonce riche, avec une palette d’activités diversifiée. Voici un aperçu du programme qui attend les visiteurs du SILA 2024 :

Conférences sur l’histoire et la révolution du 1 er novembre 1954 ;

Conférences sur la cause palestinienne (littérature, poésie, cinéma…) ;

(littérature, poésie, cinéma…) ; Hommage à plusieurs figures littéraires et culturelles algériennes et étrangères ;

Ateliers de traduction littéraires en différentes langues ;

Présence de stands de maisons d’éditions algériennes et étrangères ;

Rencontre avec divers auteurs, et sessions de dédicaces d’ouvrages ;

Activités culturelles et ateliers pédagogiques pour enfants ;

Par ailleurs, des activités culturelles annexes, dont des expositions artistiques et des projections de films en lien avec le thème du SILA 2024 » Lire pour triompher « , sont prévues.