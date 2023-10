SILA 2023 : YouScribe, plus grande bibliothèque numérique d’Afrique, lance ses services en Algérie

Paris, le 26 octobre 2023 –YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique d’Afrique avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, annonce le lancement officiel de ses services en Algérie en partenariat avec Djezzy et Qanawat, et ce, en marge du Salon International du Livre d’Alger (SILA). Cette implantation s’inscrit dans une dynamique positive de développement du livre numérique en Afrique. En 2023, YouScribe compte plus d’un million et demi d’abonnés dans le monde, dont plus de 95 % sur le continent africain.

Pour garantir une expérience de lecture optimale aux Algériens, YouScribe s’appuie sur son solide partenariat avec Qanawat, un acteur majeur de la technologie en Algérie, ainsi que Djezzy, le leader de la téléphonie mobile avec plus de 14 millions d’abonnés à travers le pays. Cette collaboration assure des services de haute qualité, une accessibilité sans faille, et une plateforme conviviale pour les utilisateurs algériens. YouScribe est persuadé que la diversité des contenus qu’il propose enrichira la scène littéraire algérienne, contribuant ainsi à son rayonnement sur la scène internationale.

Disponible en Algérie depuis trois mois, YouScribe a déjà conquis le cœur de plus de 150 000 Algériens, avec plus de 10 000 nouveaux lecteurs qui rejoignent cette communauté chaque semaine. Ce succès rapide témoigne de la pertinence du modèle YouScribe, du potentiel du marché algérien, et de la diversité des éditeurs locaux, tels qu’Éditions Frantz Fanon, Sedia Editions, Dar El Afaq, avec lesquels YouScribe collabore, ainsi que du talent des auteurs algériens tels que Yasmina Khadra et Rachid Mimouni.

Le secteur du livre et de l’édition en Algérie fait face à divers défis, notamment le piratage massif, l’accessibilité en termes de prix, de réseaux d’éditeurs, et de libraires, ainsi que la rareté de nombreux ouvrages étrangers. YouScribe s’engage à relever ces défis. « Notre ambition est triple : proposer aux Algériens une expérience de lecture différente, offrir un catalogue riche mettant en valeur les auteurs algériens et du monde, et contribuer à améliorer l’accessibilité de la lecture et le développement de la littérature en Algérie », a déclaré Juan Pirlot de Corbion, Président de YouScribe.

YouScribe collabore déjà activement avec plusieurs établissements d’enseignement algériens de renom, tels que « Les Cadets de Mitidja », « Sibawaih », « Vizada Academy », « Ramray School », « Imtiyaz El Djazair », et « Potential Academy ». Cette collaboration avec le secteur éducatif algérien vise à faciliter l’accès à une vaste gamme de ressources éducatives et culturelles, tant pour les étudiants que pour les enseignants.

Pour Lynda Kesraoui, directrice de Potential Academy à Alger : « Les bibliothèques numériques représentent une immense opportunité pour les Algériens en raison du manque d’espaces de lecture traditionnels (bibliothèques ordinaires) et de la non-disponibilité de certains titres. En effet, grâce aux bibliothèques numériques, nous aurons la possibilité d’avoir un accès direct à de nombreuses ressources d’informations (livres, rapports, articles…) et de faciliter la recherche et la localisation de l’information. »

« Cette collaboration est un pas de plus vers notre volonté d’accompagner les établissements éducatifs en Algérie en fournissant les outils nécessaires pour enrichir les connaissances et les horizons de leurs élèves. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec ces institutions et avec les éditeurs afin de proposer de nouvelles formes d’apprentissage dans tout le pays », a ajouté Anne-Sophie Steinlein, Directrice des Opérations de YouScribe.

Il convient de noter que l’Afrique sera à l’honneur lors de la 26ᵉ édition du SILA, mettant en lumière les trésors culturels et littéraires du continent grâce à une programmation axée sur la découverte d’auteurs et d’autrices remarquables. De plus, à l’initiative du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le SILA propose un Pôle Édition numérique, un thème d’actualité déjà évoqué par le passé, mais qui prendra une importance particulière cette année.

Ce qu’il faut savoir à propos de YouScribe !

Lancée depuis 2019 sur le continent africain, YouScribe est déjà présent dans 11 pays d’Afrique (Tunisie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Madagascar, Guinée, République Démocratique du Congo, Mali, Afrique du Sud). Son implantation en Algérie s’inscrit dans sa stratégie active de développement engagée depuis le début de l’année.

Avec plus d’un million de livres, de livres audio, de titres de presse et de documents numériques éducatifs dans son catalogue, et plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique présente sur le continent africain. En 2022, YouScribe a généré un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros grâce à la participation de plus de 3 000 éditeurs africains et internationaux. L’offre est disponible en trois langues : français, anglais et arabe.

À LIRE AUSSI : Coup d’envoi du SILA 2023 : dispositif spécial de l’ETUSA pour transporter les visiteurs