S’il ralentit, c’est fini : 24h de course devant une scie géante, le défi fou du rappeur Rilès

Le rappeur d’origine algérienne, Rilès, a décidé de promouvoir son nouvel album d’une manière originale et artistique. Depuis samedi midi et pour 24 heures, il court sur un tapis roulant, avec à l’arrière une scie circulaire dotée de trois disques allumés.

Diffusée sur sa chaîne YouTube, cette expérience spectaculaire a aussi pour but de promouvoir la sortie de son nouvel album de manière originale.

Le rappeur Rilès réussit le défi de courir pendant 24 heures devant une scie circulaire

Le rappeur algérien Rilès a relevé avec succès le défi ultime de l’endurance : courir sans interruption pendant 24 heures. Cette performance hors du commun l’intègre désormais au cercle très fermé des circadiens. Pour pimenter l’épreuve, Rilès a choisi de courir face à une scie circulaire géante en marche, ajoutant une dimension de danger à son exploit. La moindre défaillance physique ou mentale pouvait avoir des conséquences dramatiques.

Depuis samedi midi, il court sur un tapis, dans un décor minimaliste réduit à quatre murs, un éclairage, un chronomètre et une scie à trois disques. Aussi dangereuse que soit l’expérience, le message porté par ce challenge est synonyme de résilience et de dépassement de soi.

« L’œuvre explore la ligne entre persévérance et obsession, entre contrôle et abandon, questionnant la capacité de l’esprit à surpasser les limites du corps en situation de survie » souligne un communiqué.

Par ailleurs, l’homme de 29 ans n’est pas à son coup d’essai. Rilès avait déjà couru, en septembre dernier, pendant 12 heures de suite pour 120 kilomètres, mais sans la menace d’une scie mécanique dans son dos. En 2015, il avait lancé le « Rilèsundayz », durant lequel il avait sorti un morceau par semaine pendant un an.

Pourquoi Rilès s’est-il lancé dans ce défi ?

Rilès Kacimi, plus connu sous le mononyme Rilès, est un rappeur, auteur-compositeur, interprète et producteur de musique franco-algérien. Si l’on peut avoir tendance à penser que ce défi est un coup de communication, il s’inscrit avant tout dans la continuité de la sortie de son album « Survival days ».

Cette œuvre est décrite comme une quête d’endurance et de dépassement de soi, avec, notamment, le tapis représentant le chemin à parcourir au quotidien et la scie géante qui fait référence à la pression sociale et personnelle obligeant l’être humain à toujours aller de l’avant.

Dans une précédente déclaration à la presse, Rilès explique que « les gens vont rentrer comme dans un musée avec une œuvre« . En effet, en plus d’être diffusée sur sa chaîne YouTube, un public est également présent sur place pour soutenir le chanteur pendant 24 heures.

En réussissant ce pari audacieux, Rilès repousse les limites du corps et de l’esprit, offrant une performance artistique et sportive exceptionnelle.

