Signes contraires aux préceptes religieux : le ministère sensibilise

Le ministère de commerce envisage de lancer prochainement une campagne de sensibilisation contre la gravité de la commercialisation et l’achat des produits qui portent des symboles et des couleurs non conformes aux préceptes de l’islam. Vous n’êtes pas sans savoir que le monde a connu une grande controverse au sujet des homosexuels et des transsexuels ! Tandis que l’occident prône la liberté des choix à cet égard, cette affaire reste un tabou pour les peuples musulmans.

Effectivement, renforcer la sensibilisation contre ce genre de comportements est désormais la responsabilité de chaque individu. D’autant plus que ce phénomène peut vraiment influencer les croyances de certaines personnes. Spécialement, les enfants ! Cependant, avec le développement technologique auquel nous assistons, il est difficile de contrôler le contenu que nos enfants regardent, notamment sur les réseaux sociaux.

De ce fait, il est indispensable de redoubler d’efforts en matière de conscientisation. Et ce, en intensifiant les rappels et les conseils en ce qui concerne notre religion. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de violation aux principes de la Charia, le ministère de commerce va lancer, dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation, comme on l’avait susmentionné.

Campagne ministère de commerce : voici la date du lancement

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Echorouk, le département de Kamel Rezig va lancer cet appel le 3 janvier 2023. D’ailleurs, il se poursuivra jusqu’au 9 janvier 2023. On notera dans ce sillage que plusieurs parties vont participer à cette initiative. Notamment, les associations de protection du consommateur. Ainsi que les organisations professionnelles.

À en croire les révélations de la même source médiatique, cette action est destinée à conscientiser les consommateurs et les opérateurs économiques sur le danger d’échanger les produits qui incitent à déroger aux règles de la charia. Dans le détail, plusieurs produits comportant le drapeau arc-en-ciel sont commercialisés sur le marché algérien.

Notamment, des jouets et même des versions du coran ! Ainsi, les citoyens algériens doivent faire preuve de citoyenneté. Cela dans le but de pouvoir transmettre soigneusement aux générations futurs les prospects de notre religion.