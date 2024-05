Signature d’un nouveau partenariat entre Sonatrach et ExxonMobil

Ce jeudi, la compagnie pétrolière nationale algérienne, Sonatrach, a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec la compagnie américaine ExxonMobil. Cet accord vise à développer en partenariat les ressources en hydrocarbures en Algérie.

L’accord signé entre Sonatrach et ExxonMobil permet d’explorer des opportunités de développement dans les bassins de l’Ahnet et de Gourara. Les deux compagnies mettent l’accent sur l’excellence opérationnelle et l’innovation technologique pour optimiser l’exploitation des ressources.

Sonatrach et ExxonMobil s’engagent à respecter l’environnement et à adopter les meilleures pratiques de durabilité. Cette collaboration vise non seulement à exploiter les hydrocarbures, mais aussi à le faire de manière responsable et durable.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la direction générale de Sonatrach. Le PDG du groupe, Rachid Hachichi, a présidé l’événement, accompagné par des cadres de Sonatrach et la délégation de ExxonMobil. Cette cérémonie marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux compagnies.

L’objectif principal de cet accord est d’identifier et de développer les ressources en hydrocarbures dans les bassins de l’Ahnet et de Gourara. Les deux compagnies vont utiliser des technologies de pointe pour maximiser l’efficacité de l’exploration et de l’extraction.

Une collaboration axée sur l’innovation

Sonatrach et ExxonMobil vont travailler ensemble pour intégrer des technologies innovantes dans leurs opérations. Cette collaboration vise à améliorer les processus d’exploration et d’extraction tout en réduisant l’impact environnemental.

Les deux compagnies se concentreront sur l’excellence opérationnelle pour garantir des performances optimales. Cela inclut l’utilisation de nouvelles technologies, l’optimisation des processus et la formation continue des équipes.

Ce partenariat représente une opportunité significative pour l’Algérie. Le développement des ressources en hydrocarbures contribuera à la croissance économique du pays et renforcera sa position sur le marché mondial de l’énergie.

La signature de ce protocole d’accord entre Sonatrach et ExxonMobil marque le début d’une nouvelle ère de coopération entre les deux géants de l’industrie pétrolière. Ensemble, ils visent à exploiter les ressources de manière innovante et durable, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Ce partenariat stratégique promet de grands avantages pour l’Algérie et l’industrie pétrolière mondiale.