Signature d’un accord la numérisation des examens du permis de conduire

La Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) et le Centre de recherche sur l’Information Scientifique et Technique (CERIST) ont signé un accord important. Ce partenariat vise à numériser le système des examens du permis de conduire. Cette initiative, signée ce hier, promet de révolutionner la façon dont les examens sont organisés et administrés.

Ahmed Nait El Hocine, chargé de gestion à la DNSR, a souligné l’importance de ce projet. Selon lui, la numérisation représente “un tournant dans le système de formation pour l’obtention du permis de conduire“. Cette modernisation s’inscrit dans la stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. L’objectif est de moderniser le secteur et de le rendre plus efficace.

La numérisation vise aussi à “éradiquer la bureaucratie” et à simplifier les procédures. En conséquence, elle apportera plus de transparence et d’honnêteté aux examens. La démarche numérique devrait réduire les délais et faciliter l’accès à l’information pour les candidats.

Les objectifs du projet de numérisation des examens du permis de conduire

Zoheir Mokhtari, directeur des Recherches au CERIST, a également exprimé son enthousiasme pour ce projet. Selon lui, l’objectif principal est d'”améliorer et d’accélérer le rythme du Service public”. Grâce à ce portail numérique, les candidats pourront suivre leur dossier depuis l’inscription jusqu’aux résultats des examens.

La première phase de ce projet sera mise en œuvre dans certaines wilayas pilotes. Après évaluation, le système sera généralisé à l’ensemble du pays. Cette approche progressive permettra d’identifier et de corriger d’éventuels problèmes avant une mise en place nationale.

La numérisation des examens apportera de nombreux avantages. En simplifiant les procédures administratives, elle facilitera l’accès au permis de conduire pour tous. De plus, la transparence accrue dans le processus d’examen renforcera la confiance des candidats.

Les innovations technologiques jouent un rôle clé dans cette transformation. La gestion numérique des dossiers réduira les erreurs et les fraudes potentielles. Ainsi, le système deviendra plus fiable et plus efficace.

Pour conclure, ce projet s’inscrit dans une tendance globale à la modernisation des services publics. En adoptant les nouvelles technologies, la DNSR et le CERIST montrent leur engagement à améliorer les services offerts aux citoyens. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans les objectifs de développement durable et de modernisation du gouvernement.