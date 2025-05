Signature d’accords majeurs entre l’Algérie et la Mauritanie : place à l’action

L’Algérie et la Mauritanie franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat bilatéral. Ce jeudi, à Alger, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, et son homologue mauritanien, El Fadil Sidi Mohamed Ahmed Louli, ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, ont supervisé la signature du procès-verbal de la réunion du comité technique conjoint algéro-mauritanienne.

Cet acte officialise la relance du protocole de pêche signé en 2022, qui accorde à l’Algérie des licences de pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes.

Au-delà de l’accord initial, les deux parties ont évoqué l’élargissement du partenariat à des domaines clés tels que l’aquaculture, la construction et la réparation navales, la recherche scientifique et les échanges commerciaux.

Une commission technique conjointe a été installée à cette occasion, marquant un tournant structurant dans la coopération maritime entre les deux pays.

Une avancée majeure dans l’enseignement supérieur et la recherche

Sur le plan académique, l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) a signé un accord de jumelage avec l’Université de Nouakchott, en présence du ministre mauritanien de l’Enseignement supérieur, Yakoub Ould Ameen.

L’accord prévoit notamment la mise en place d’un programme de master conjoint axé sur l’intelligence artificielle appliquée à la culture du palmier dattier, une filière stratégique pour les deux pays sahariens.

Ce master, prévu pour la rentrée universitaire prochaine, permettra aux étudiants algériens et mauritaniens de bénéficier d’un encadrement scientifique commun et d’opportunités de formation de haut niveau.

Le directeur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Étudier en Algérie », lancé en avril dernier, visant à attirer les étudiants internationaux et à renforcer la place de l’Algérie comme pôle académique régional.

Une dynamique présidentielle saluée

En parallèle, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux chefs d’État ont réaffirmé la solidité des liens fraternels qui unissent les peuples algérien et mauritanien.

À cette occasion, le président Tebboune a chaleureusement félicité la Mauritanie pour son élection à la présidence de la Banque africaine de développement, à travers la désignation de Sidi Ould Tah.

Entre coopération maritime, innovation scientifique et affinités diplomatiques, les relations algéro-mauritaniennes connaissent un développement soutenu. Ces initiatives traduisent une volonté partagée de bâtir un partenariat multidimensionnel, au service du développement durable, de la stabilité régionale et de l’intégration maghrébine et africaine.