Signature d’accords de partenariat entre l’Algérie et le Portugal

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, mercredi à Lisbonne, avec le Premier ministre du Portugal, Antonio Costa, et ce dans le cadre de la visite d’Etat qu’il effectue dans ce pays.

Les entretiens se sont déroulés au siège de la Primature portugaise, en présence des membres des délégations des deux pays. Au terme de ces entretiens, il a été procédé à la signature de plusieurs accords de partenariat dans de nombreux domaines de coopération entre les deux pays. En effet, le Président Tebboune, accompagné du Premier ministre portugais, a présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de partenariat entre les deux pays. Il s’agit notamment : D’un mémorandum d’entente entre l’Algérie et le Portugal dans le domaine de la gouvernance numérique et de la modernisation administrative.

D’une déclaration d’intention visant à renforcer la coopération bilatérale entre l’Algérie et le Portugal. Mémorandum d’entente entre l’Algérie et le Portugal sur les start-ups et l’innovation.

Et d’un programme d’échange culturel entre l’Algérie et le Portugal pour la période 2023-2025. Le chef de l’Etat Tebboune et le Premier ministre Costa ont tenu des discussions fructueuses visant à renforcer les relations bilatérales entre l’Algérie et le Portugal. Ces accords de partenariat témoignent de la volonté commune des deux pays d’approfondir leur coopération dans divers domaines clés.

Tebboune appelle les portugais à investir en Algérie

Plus tôt dans la journée, Tebboune a procédé, pour le dernier jour de sa visite au Portugal, à l’ouverture du forum des hommes d’affaires algéro-portugais, qui tend à rapprocher les investisseurs des deux pays, à examiner les opportunités de coopération et de partenariat et à booster la coopération économique.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lors de son discours aux agents économiques, que la nouvelle loi sur les investissements vise à améliorer le climat des investissements en Algérie et protège les investisseurs. Appelant donc les investisseurs portugais à nouer des partenariats avec des hommes d’affaires algériens en Algérie.

Il a ajouté que les Portugais « connaissent très bien le niveau du climat des affaires en Algérie et exercent leurs activités avec satisfaction », soulignant « les résultats positifs obtenus par l’économie algérienne, tels que la valeur des exportations hors secteur des hydrocarbures dépassant 7 milliards de dollars au cours de l’année écoulée et j’ai hâte d’atteindre 13 milliards de dollars à l’avenir. »