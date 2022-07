Signature de 15 accords entre l’Algérie et l’Italie : quels sont les secteurs concernés ?

Très attendu par les deux parties depuis la visite du président Tebboune en Italie ; le Sommet intergouvernemental algéro-italien s’est enfin tenu ce lundi 18 juillet à Alger.

En effet, les travaux du sommet, qui s’est tenu au siège de la Présidence, ont été coprésidés par le Président Abdelmadjid Tebboune et le président du Conseil des ministres italien Mario Draghi.

Marquée par des discussions bilatérales touchant plusieurs secteurs, la rencontre a regroupé les ministres des deux pays, mais aussi d’autres hauts responsables de l’État.

Algérie Italie : 15 accords signés

À l’issue des travaux du sommet, l’Algérie et l’Italie ont procédé à la signature de quinze mémorandums d’entente et accords de coopération dans de nombreux domaines.

Il s’agit en effet de mémorandums d’entente dans les domaines de l’artisanat, des industries pharmaceutiques, de l’entrepreneuriat, du développement des investissements, de la prévention et de la lutte contre la corruption, des travaux publics, des start-up, de la coopération industrielle et énergétique, des énergies renouvelables, du développement social et de la solidarité.

Un accord de coopération dans le domaine de la protection du patrimoine historique et culturel, un protocole de coopération dans le secteur de la justice et une Déclaration d’intention dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération diplomatique, ont également été signés.