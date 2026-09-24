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Algérie

Biens récupérés : Sifi Ghrieb inaugure une nouvelle usine de composants automobiles (IMAGES)

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
Biens récupérés : Sifi Ghrieb inaugure une nouvelle usine de composants automobiles (IMAGES)
Automobile : l’État réinjecte un nouveau bien récupéré dans l'économie. Sifi Ghrieb a inauguré ce jeudi le site de General Plastic Injection
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La filière automobile algérienne accueille une nouvelle unité de production. Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu ce jeudi 24 septembre à Tissemsilt pour inaugurer General Plastic Injection. Une usine spécialisée dans les composants et accessoires plastiques destinés aux véhicules.

General Plastic Injection : une nouvelle unité dédiée aux composants automobiles

La cérémonie d’inauguration s’est tenue à Tissemsilt sous la supervision du Premier ministre, qui représentait le président de la République Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué des services du Premier ministère.

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L’unité General Plastic Injection produit des composants et des accessoires en plastique pour automobiles. Son lancement intervient dans le cadre de la politique visant à remettre en activité certains biens récupérés à la suite de décisions judiciaires définitives.

Le gouvernement présente ainsi cette opération comme une étape de réintégration de ces actifs dans le circuit économique national.

Composants automobiles : le projet mise sur une production davantage locale

Au-delà de l’ouverture de l’usine, le projet doit contribuer au renforcement de la production nationale dans le secteur automobile. Selon le communiqué, General Plastic Injection doit notamment soutenir le développement des chaînes de production locales et accroître le niveau d’intégration nationale.

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Cette nouvelle capacité industrielle doit également permettre de réduire le recours aux importations de composants automobiles. Tout en renforçant les capacités de l’industrie nationale et l’investissement productif.

Sifi Ghrieb à Tissemsilt avec plusieurs responsables du gouvernement

Pour cette visite consacrée à l’industrie automobile, Sifi Ghrieb était accompagné de plusieurs responsables.

La délégation comprenait notamment Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Farid Kourtel, ministre de l’Industrie, Mohamed Lamine Lebbou, ministre des Finances, ainsi que Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien.

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En somme, l’inauguration de General Plastic Injection intervient ainsi alors que les autorités cherchent à développer davantage la production locale de composants destinés à l’industrie automobile et à réduire la part des produits importés dans les chaînes de fabrication.

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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