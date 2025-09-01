Sifi Ghrieb réunit les walis : la rentrée sociale et le développement local au centre des priorités

Le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, préside une réunion par visioconférence avec les walis ce lundi 1er septembre. L’objectif de cette rencontre, annoncée par le ministère de l’Intérieur, est de préparer la rentrée sociale de 2025.

La réunion se tient au Palais du gouvernement, en présence du ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, et de hauts cadres de l’État.

Selon le communiqué officiel, cette réunion a été « consacrée au suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République concernant les préparatifs de la rentrée sociale 2025-2026 ».

Au programme, plusieurs sujets clés sont abordés, notamment la rentrée scolaire et universitaire, la préparation des saisons d’automne et d’hiver, ainsi que le développement local, la prise en charge des préoccupations des citoyens et la dynamique de l’investissement économique.

La rentrée scolaire, première priorité du nouveau Premier ministre

La tenue de cette réunion s’inscrit dans la continuité des premières mesures prises par Sifi Ghrieb depuis sa nomination le 29 août. Dès son entrée en fonction, il a fait de la rentrée des classes 2025-2026 sa première mission, inaugurant un nouveau style de gouvernance.

Contrairement à son prédécesseur, Sifi Gharib a privilégié une communication plus ouverte pour rassurer les familles, un dossier particulièrement sensible. Pour illustrer cette nouvelle approche, sa première réunion de travail, spécifiquement dédiée à la question des fournitures scolaires, a été diffusée en vidéo.

Cette initiative inédite a permis de montrer au grand public l’engagement du gouvernement à alléger le fardeau financier des familles et à garantir des fournitures à des prix abordables. L’objectif était de multiplier les points de vente à travers le pays en organisant des foires régionales et des salons.

En réunissant autour de la table le ministre de l’Intérieur, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministre du Commerce intérieur, ainsi que des représentants de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), le nouveau Premier ministre a montré sa volonté d’apporter une réponse globale et coordonnée aux préoccupations des citoyens.

